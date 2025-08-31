Xã Cẩm Thủy bố trí 23 điểm trao quà Tết Độc lập cho Nhân dân

Phần quà mà Nhân dân xã Cẩm Thủy nhận được không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với Nhân dân, góp phần tạo không khí đoàn kết, ấm áp, vui tươi trong ngày Tết Độc lập.

Người dân xã Cẩm Thủy vui vẻ nhận quà Tết độc lập.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc tặng quà Tết Độc lập cho Nhân dân, xã Cẩm Thủy đã bố trí 23 điểm trao quà cho người dân từ chiều nay (31/8).

Người dân phấn khởi nhận quà Tết Độc lập.

Theo rà soát, trên địa bàn xã có 30.002 nhân khẩu được nhận quà Tết Độc lập. Để việc trao quà bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và kịp thời, xã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò trách nhiệm, sự chủ động của các phòng, ban, đơn vị của địa phương.

Đặc biệt, xã Cẩm Thủy đã lên kế hoạch cụ thể để thành lập Tổ chỉ đạo chung của xã và 23 Tổ công tác phụ trách ở 23 thôn thực hiện công tác rà soát, hướng dẫn và trao quà cho Nhân dân.

Người dân xã Cẩm Thuỷ đến địa điểm nhận quà Tết Độc lập.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, khẩn trương, việc tổ chức tặng quà cho Nhân dân tại 23 thôn trên địa bàn xã đang diễn ra nhanh chóng, kịp thời. Người dân đều hào hứng, vui vẻ khi được nhận quà Tết Độc lập.

Dự kiến, việc tặng quà Tết Độc lập cho Nhân dân trên địa bàn xã sẽ hoàn thành ngay trong chiều nay (31/8).

Nguyễn Đạt