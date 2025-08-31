Xã Ngọc Liên bố trí 41 điểm trao quà Tết Độc lập cho Nhân dân

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, chiều 31/8, xã Ngọc Liên bố trí 41 điểm trao quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tạo không khí đoàn kết, ấm áp, vui tươi trong ngày Tết Độc lập.

Người dân xã Ngọc Liên đến nhà văn hóa thôn để nhận quà Tết Độc lập.

Theo rà soát, trên địa bàn xã Ngọc Liên có 27.791 nhân khẩu được nhận quà Tết Độc lập. Để kịp thời trao quà cho người dân, xã Ngọc Liên đã thành lập Tổ chỉ đạo chung của xã và 41 Tổ công tác phụ trách ở 41 thôn, thực hiện công tác rà soát, hướng dẫn và trao quà cho Nhân dân.

Người dân ký nhận quà Tết Độc lập.

Ghi nhận tại các điểm phát quà cho thấy tinh thần làm việc trách nhiệm, tận tâm của của cán bộ, công chức, viên chức dù đang trong dịp nghỉ lễ, bảo đảm mọi người dân đều được nhận quà đầy đủ, an toàn và đúng thời gian theo chỉ đạo của Chính phủ. Người dân nhận quà phấn khởi, vui mừng trước sự quan tâm của Nhà nước và các cấp chính quyền.

Hiện xã Ngọc Liên đang huy động tối đa lực lượng trao quà cho Nhân dân trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành trong chiều 31/8/2025.

Hải Đăng