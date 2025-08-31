Xã Trung Chính trao quà Tết Độc lập cho người dân

Thực hiện Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 29/8/2025 của Chính phủ về việc tặng quà Nhân dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều 31/8, cùng với nhiều xã, phường của tỉnh Thanh Hoá, UBND xã Trung Chính tổ chức trao quà cho Nhân dân trên địa bàn.

Người dân xã Trung Chính nhận quà tại điểm phát quà trực tiếp.

Để thực hiện việc tặng quà đúng đối tượng, công khai, minh bạch, bảo đảm quà tặng đến tay người dân trước dịp lễ, xã Trung Chính tổng rà soát toàn bộ nhân khẩu trên địa bàn; đồng thời thành lập 32 tổ công tác để trực tiếp trao tiền cho người dân.

Video: Người dân xã Trung Chính nhận quà Tết Độc lập.

Ông Nguyễn Hồng Điệp, Chủ tịch UBND xã Trung Chính cho biết: Để việc trao quà bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và kịp thời, xã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò trách nhiệm, sự chủ động của cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị của địa phương.

Video: Ông Nguyễn Hồng Điệp, Chủ tịch UBND xã Trung Chính.

Quà tặng tiền mặt 100.000 đồng/người được trao đến tận tay người dân trước dịp lễ đã thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời của Đảng và Nhà nước; qua đó góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, khích lệ Nhân dân chung tay xây dựng quê hương, hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, đời sống ấm no, hạnh phúc.

Được nhận quà, ông Nguyễn Đình Hữu ở thôn Yên Thái cười tươi phấn khởi: "Bà con đều rất vui mừng, phấn khởi khi biết chủ trương này. Với những hộ nghèo, cận nghèo, đông con, phần quà càng trở nên quý giá, thiết thực. Điều này cho thấy, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn nghĩ cho dân, vì dân và nó càng đẹp hơn, ý nghĩa hơn khi diễn ra trong bối cảnh cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9”.

Có thể khẳng định đây là sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, thể hiện tinh thần tri ân và mang đến niềm vui chung cho toàn dân trong dịp Tết Độc lập, góp phần tạo khí thế phấn khởi, đoàn kết trong cộng đồng.

Video: Ông Nguyễn Đình Hữu ở thôn Yên Thái, xã Trung Chính chia sẻ cảm xúc khi được nhận quà Tết Độc lập.

Quốc Hương