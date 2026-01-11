Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 12/1

Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến sẽ diễn ra trong 0,5 ngày vào sáng 12/1 tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, xem xét, thông qua 2 nghị quyết.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.

Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 2 nghị quyết: Nghị quyết quy định chế độ cấp phát và sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Cán bộ điều tra và Giấy chứng minh Kiểm sát viên; Nghị quyết quy định số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân và Viện kiểm sát quân sự.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12/2025./.

Theo TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/phien-hop-thu-53-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-dien-ra-ngay-121-post1087805.vnp