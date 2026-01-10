Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị tổng kết công tác ngoại giao kinh tế năm 2025

Chiều tối 10/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về tổng kết công tác ngoại giao kinh tế (NGKT) năm 2025 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ. (Ảnh TTXVN)

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến tới điểm cầu các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; UBND các tỉnh, thành phố.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương; các doanh nghiệp lớn, hiệp hội doanh nghiệp; 98 Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hoá có đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, năm 2025, mặc dù khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đất nước ta đã đạt nhiều thành tựu kinh tế - xã hội quan trọng. Trong thành tích chung này có sự đóng góp quan trọng của Bộ Ngoại giao, ngành ngoại giao, nhất là công tác NGKT.

Đồng thời, Thủ tướng nêu rõ mục tiêu năm 2026 là đạt tăng trưởng 2 con số, do đó các bộ, ngành, địa phương đều phải đạt mức tăng trưởng 2 con số.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo tại hội nghị, công tác NGKT năm 2025 đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, nhất là Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư về ngoại giao kinh tế, Nghị quyết số 21/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW và Nghị quyết số 153/NQ-CP của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế.

Qua đó làm nổi lên 7 kết quả nổi bật:

Thúc đẩy nội hàm kinh tế, khoa học công nghệ trong các hoạt động đối ngoại, đặc biệt đối ngoại cấp cao, góp phần tạo xung lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ của Việt Nam với các đối tác;

Tăng cường kết nối, thu hút nguồn lực bên ngoài phục vụ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao khả năng thích ứng trước những biến động của kinh tế, thương mại quốc tế;

Chủ động, tích cực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 71-NQ/CP về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ đạt kết quả thực chất trên nhiều phương diện;

Tích cực hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp hội nhập kinh tế quốc tế, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường nước ngoài;

Tích cực tham gia, chủ động đóng góp thực chất tại các diễn đàn đa phương, góp phần bảo vệ và thúc đẩy các lợi ích của đất nước;

Đẩy mạnh nghiên cứu, đề xuất chính sách phục vụ điều hành kinh tế - xã hội, trên cơ sở bám sát yêu cầu phát triển của đất nước;

Công tác rà soát, đôn đốc triển khai các cam kết đồng thời được chú trọng.

Trong năm 2025, trong khuôn khổ 75 hoạt động đối ngoại của lãnh đạo chủ chốt, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với 17 nước, ký kết 350 thỏa thuận hợp tác (gấp 2,5 lần năm 2024), trong đó hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ là trọng tâm và được thúc đẩy với nhiều đối tác chủ chốt, quan trọng, nhất là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, EU, các nước ASEAN, một số nước Trung Đông, châu Phi. Đây là những nền tảng quan trọng để thúc đẩy và tạo đột phá trong quan hệ kinh tế, thương mại với các đối tác, nhất là những thị trường quan trọng đối với Việt Nam.

Tuy nhiên, NGKT vẫn còn những hạn chế, như chưa tận dụng hiệu quả và tương xứng của các khuôn khổ đối tác chiến lược, toàn diện; việc triển khai các cam kết, thoả thuận quốc tế dù đã tiến triển tích cực song còn chậm; vẫn còn một số vướng mắc, điểm nghẽn chưa được giải quyết triệt để... Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình; phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp đột phá, thúc đẩy công tác NGKT trong thời gian tới.

Năm 2026 công tác NGKT sẽ tập trung vào 6 trọng tâm: Triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách mới, quan trọng của Đảng và Nhà nước; Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực; Tạo đột phá các động lực tăng trưởng truyền thống, nhất là thương mại, đầu tư, lao động, du lịch; Kiến tạo, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, tạo đột phá trong hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ; Ưu tiên hỗ trợ địa phương và doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, tận dụng các cam kết; Đẩy mạnh và nâng tầm ngoại giao đa phương, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế; Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu.

