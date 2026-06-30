Xã Mậu Lâm giảm 15 thôn sau sắp xếp

Ngày 30/6, xã Mậu Lâm tổ chức Lễ công bố nghị quyết của HĐND xã và quyết định về việc thành lập các tổ chức, chỉ định chức danh cấp thôn trên địa bàn xã.

Bí thư Đảng ủy xã Mậu Lâm Lê Văn Cường trao quyết định cho các bí thư, phó bí thư, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn và trưởng các đoàn thể thôn Đồng Yên sau khi được thành lập.

Trước khi sắp xếp, xã có 25 thôn, trong đó 100% thôn có quy mô dưới 350 hộ, chưa bảo đảm tiêu chí theo quy định. Việc sắp xếp thôn là yêu cầu cần thiết, phù hợp với thực tiễn địa phương, góp phần tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã.

Thực hiện sắp xếp, xã Mậu Lâm giảm từ 25 thôn xuống còn 10 thôn, các đơn vị sau sắp xếp đều đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định, chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2026.

Tại buổi lễ, xã Mậu Lâm đã công bố các quyết định thành lập chi bộ; chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn lâm thời; thành lập ban công tác mặt trận, các chi hội, chi đoàn và chỉ định các chức danh liên quan tại các thôn mới.

Sau sáp nhập các thôn mới bước vào giai đoạn hoạt động với quy mô lớn hơn, địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn. Cấp ủy, chính quyền xã Mậu Lâm đề nghị đội ngũ cán bộ thôn mới khẩn trương ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời tập trung lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Hoàng Mai - Thúy Hằng