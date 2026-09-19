Xã Mường Lát khẩn trương khắc phục sạt lở tuyến đường vào thôn Chiên Pục

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, sáng 19/9, tuyến đường giao thông từ thôn Na Khà đi thôn Chiên Pục, xã Mường Lát, xảy ra sạt lở taluy dương, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của Nhân dân.

Xã Mường Lát cắm biển cảnh báo người dân tại khu vực sạt lở.

Theo ghi nhận, điểm sạt lở có khối lượng đất đá hơn 1.000m3, tràn xuống lòng đường, gây cản trở giao thông.

Trước tình hình trên, xã Mường Lát đã chỉ đạo cắm biển cảnh báo tại khu vực sạt lở, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện triển khai biện pháp khắc phục tạm thời. Các lực lượng tại chỗ đã tiến hành san gạt đất đá, tạo lối đi qua khu vực bị ảnh hưởng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân thôn Chiên Pục.

Lãnh đạo xã Mường Lát chỉ đạo công tác khắc phục tại khu vực xảy ra sạt lở.

Do địa hình khu vực có độ dốc lớn, trong khi thời tiết tiếp tục có mưa, nguy cơ sạt lở có thể tiếp diễn, xã Mường Lát đang theo dõi sát diễn biến thời tiết, kiểm tra hiện trạng tuyến đường và chủ động các phương án bảo đảm an toàn giao thông.

Địa phương khuyến cáo người dân chấp hành biển cảnh báo, nâng cao cảnh giác khi lưu thông qua khu vực sạt lở, đặc biệt trong thời gian mưa lớn kéo dài.

Hồ Thuỷ (CTV)