300 học sinh tham gia chương trình truyền thông “Con gái chọn STEM”

Chiều 19/9, tại Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thanh Hóa, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình truyền thông “Con gái chọn STEM”. Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia giáo dục, khoa học công nghệ và 300 nữ sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Hội LHPN Việt Nam, Ủy ban MTTQ và Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa cùng các đại biểu, học sinh dự chương trình.

STEM là phương pháp giáo dục tích hợp liên môn rèn luyện kỹ năng liên quan đến 4 yếu tố: khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học.

Các khách mời là chuyên gia, kỹ sư trí tuệ nhân tạo, nhà tâm lý chia sẻ tại chương trình truyền thông.

Tại chương trình, các đại biểu và học sinh đã theo dõi phóng sự ngắn “Con gái chọn STEM”, tham gia giao lưu với các chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý học đường, giáo dục và công nghệ. Những câu chuyện thực tế chia sẻ về hành trình học tập, nghiên cứu, làm việc trong lĩnh vực STEM đã giúp học sinh hiểu rõ hơn về cơ hội nghề nghiệp, kỹ năng cần thiết cũng như cách vượt qua rào cản, định kiến giới trong lựa chọn ngành nghề tương lai.

Tác giả Lê Ngọc Thành Vinh giới thiệu sách truyện “Siêu người máy nhí” và giao lưu với học sinh.

Chương trình đã giới thiệu cuốn sách truyện “Siêu người máy nhí” của tác giả Lê Ngọc Thành Vinh, góp phần lan tỏa tình yêu khoa học, công nghệ và tinh thần sáng tạo đến với học sinh.

Phần giao lưu, hỏi đáp giữa học sinh với tác giả và các chuyên gia đã tạo không khí sôi nổi, giúp các em giải đáp những băn khoăn về học tập, định hướng nghề nghiệp và cơ hội phát triển trong các ngành STEM.

Đông đảo nữ sinh tham dự chương trình.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn cung cấp thông tin, mở rộng hiểu biết về các cơ hội học tập, nghề nghiệp trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học; đồng thời tạo môi trường để nữ sinh được giao lưu, trao đổi với các chuyên gia, những người đang trực tiếp học tập, nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực STEM. Qua đó, góp phần định hướng nghề nghiệp, thúc đẩy bình đẳng giới trong giáo dục và khuyến khích nữ sinh mạnh dạn theo đuổi đam mê khoa học, công nghệ.

Lê Hà