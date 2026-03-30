Xã Hoằng Tiến tổ chức Lễ hội cầu an – cầu ngư năm 2026

Sáng 30/3, tại Công viên văn hóa du lịch tâm linh Lạch Trường, xã Hoằng Tiến đã tổ chức Lễ hội cầu an - cầu ngư năm 2026 với nhiều hoạt động phong phú, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia.

Nghi lễ rước thuyền Long Châu tại Lễ hội cầu an - cầu ngư năm 2026.

Lễ hội cầu an - cầu ngư từ lâu đã trở thành mỹ tục hàm chứa nhiều giá trị văn hóa và lịch sử của người dân ven biển. Lễ hội được tổ chức hằng năm vào dịp đầu xuân với hai phần chính: Phần lễ và phần hội.

Phần lễ được tổ chức trang trọng với lễ cầu siêu, rước thuyền rồng Long Châu từ Đền thờ Tô Hiến Thành ra đến cửa biển Lạch Trường và lễ vật của các dòng họ trong xã tới đàn lễ. Tiếp đến là nghi thức khai chiêng, khai trống truyền thống theo tín ngưỡng dân gian, lễ phóng sinh, lễ tế thần...

Phần hội với các hoạt động văn hóa – văn nghệ đậm nét truyền thống, hội thi cờ tướng thu hút đông đảo người dân tham gia.

Nghi thức rước thuyền Long Châu từ Đền thờ Tô Hiến Thành đến cửa biển Lạch Trường.

Với nhiều hoạt động hấp dẫn, lễ hội đã thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân trong và ngoài xã cùng hàng trăm lượt du khách thập phương đến tham gia.

Các đại biểu tham dự lễ hội.

Hoằng Tiến là một trong những địa phương nằm trong Khu du lịch biển Hải Tiến, có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch.

Vì vậy, cùng với đầu tư hạ tầng, địa phương đặc biệt chú trọng khôi phục, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, từng bước xây dựng thành sản phẩm du lịch đặc trưng, mang dấu ấn riêng của vùng biển.

Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến Lê Sỹ Thắng phát biểu khai mạc lễ hội.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến Lê Sỹ Thắng, các lễ hội truyền thống tại địa phương không chỉ dừng lại là nghi lễ tâm linh mà đã được lan tỏa trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Trong đó, Lễ hội cầu an – cầu ngư được xem là một trong những sinh hoạt văn hóa tâm linh tiêu biểu, gắn bó mật thiết với đời sống của bà con ngư dân. Đây là dịp để người dân gửi gắm những khát vọng về nuôi trồng, khai thác hải sản, ra khơi, vào lộng, được trời yên, biển lặng, mong cầu mùa màng bội thu, cuộc sống thanh bình.

Tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại lễ hội.

Đây cũng là dịp để người dân bày tỏ lòng tri ân, tưởng niệm các bậc tiền nhân đã có công lập làng, dựng nghề; đồng thời góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó cộng đồng – một giá trị cốt lõi trong đời sống văn hóa của cư dân vùng biển.

Việt Hương