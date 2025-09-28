Xã Hoằng Tiến hoàn thành di dời gần 170 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (Bualoi), cùng với việc triển khai đồng bộ phương châm “4 tại chỗ”, chính quyền và lực lượng chức năng xã Hoằng Tiến đã chủ động rà soát, khẩn trương di dời 167 hộ dân (662 nhân khẩu) sinh sống tại khu vực ven biển có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn.

Các lực lượng được phân công đến từng hộ dân để vận động di dời đến nơi an toàn.

Đến 16h ngày 28/9, toàn bộ các hộ dân thuộc các thôn Đại Trường, Văn Phong, Đông Thành, Tiền Thôn và Thanh Xuân đã được di chuyển về nơi tránh trú tập trung Trường Mầm non Hoằng Trường, Trạm Rada 510 hoặc về nhà người thân.

Dân cư ở khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi thiên tai được di dời đến Trường Mầm non Hoằng Trường tránh trú.

UBND xã Hoằng Tiến đã thành lập 11 tổ công tác, trực tiếp đến từng hộ, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ di chuyển người và tài sản, đặc biệt là đối tượng người già, trẻ nhỏ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Nhân dân.

Những ngày qua, địa phương đã tăng cường tuyên truyền về bão số 10 và các biện pháp ứng phó qua hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội và xe lưu động, góp phần nâng cao nhận thức, huy động người dân chủ động phối hợp cùng chính quyền trong phòng, chống bão. Các điều kiện sinh hoạt, nhu yếu phẩm tại điểm tránh trú cũng đã được chuẩn bị đầy đủ.

Trên địa bàn, nhiều điểm xung yếu như cống Phúc Ngư, tuyến kè ven biển, chân núi Linh Trường tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao. Xã đã bố trí lực lượng kiểm tra, cắm biển cảnh báo, sẵn sàng lập chốt gác khi mưa lũ xảy ra. Công tác trực chỉ huy 24/24 giờ được duy trì, huy động tối đa lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, tổ an ninh trật tự...

Tuyết Mai (CTV)