Xã Hoằng Phú tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025

Ngày 10/8, UBND xã Hoằng Phú tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ I, năm 2025.

Màn trống hội được biểu diễn tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Loan (CTV)

Xã Hoằng Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính cũ (Hoằng Phú, Hoằng Quý, Hoằng Kim, Hoằng Trung), có diện tích 15,35km2, dân số trên 23.000 người. Đây là địa phương có truyền thống đoàn kết, hiếu học, khoa bảng, lễ hội dân gian và nghệ thuật truyền thống đặc sắc.

Giai đoạn 2020-2025, phong trào thi đua trên địa bàn được triển khai chặt chẽ, bám sát các nhiệm vụ chính trị của từng xã cũ, từng cơ quan, đơn vị và được triển khai với nhiều nội dung, cách làm sáng tạo, thiết thực trên tất cả các lĩnh vực gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nổi bật phải kể đến các phong trào thi đua như: “Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao“,”Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển vùng tập trung quy mô lớn“,”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...

Các tổ chức đoàn thể của xã đã vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào: “Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Xây dựng nhà mẫu, vườn mẫu”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc", “Bốn đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp”... Qua đó khơi dậy tính năng động, sáng tạo, chủ động của hội viên và Nhân dân trong xây dựng phát triển kinh tế gia đình, góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Bí thư Đảng uỷ xã Hoằng Phú Lê Anh Tuấn trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Hiệp Thành, xã Hoằng Phú. Ảnh: Hoàng Loan (CTV)

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt“, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục"... được triển khai hiệu quả, góp phần vào thành tích chung của các nhà trường.

Bên cạnh đó, các phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông; xóa nhà tạm, nhà dột nát; xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở được xã đặc biệt quan tâm, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Thông qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân đã phát huy tốt tinh thần xung kích cách mạng, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Kinh tế - xã hội trên địa bàn ngày càng phát triển. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt 7,34%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 77,8 triệu đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng uỷ xã Hoằng Phú Lê Anh Tuấn nhấn mạnh: Các đại biểu được tuyên dương tại hội nghị là những tấm gương đại diện cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên mọi lĩnh vực, ngành nghề của xã. Những điển hình dù ở các độ tuổi, cương vị, ngành nghề khác nhau nhưng đều tỏa sáng tinh thần yêu nước, yêu quê hương, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, vì lợi ích Nhân dân; tiêu biểu cho ý chí, nghị lực, khát vọng cống hiến vì cộng đồng, vì xã hội, là nguồn cảm hứng lan toả tinh thần thi đua yêu nước trong toàn xã.

Để ngày càng có nhiều phong trào thi đua, nhiều hơn nữa những tập thể, cá nhân tiêu biểu, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Gắn công tác thi đua, khen thưởng với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, trong đó chú trọng thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tiên phong gương mẫu đi đầu trong thực hiện giải phóng mặt bằng các khu, cụm công nghiệp, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua địa bàn.

Lãnh đạo xã Hoằng Phú trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Ảnh: Hoàng Loan (CTV)

Tại hội nghị, Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Hiệp Thành, xã Hoằng Phú đã được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh; 63 cá nhân tiêu biểu đã được trao Giấy khen của Chủ tịch UBND xã vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước thời gian qua.

Việt Hương