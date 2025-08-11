Xã Hoằng Hoá: Tuyên dương 5 tập thể, 51 cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua

Sáng 11/8, UBND xã Hoằng Hoá tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2025-2030.

Quang cảnh hội nghị.

Xã Hoằng Hoá được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã: Hoằng Đức, Hoằng Đồng, Hoằng Đạo, Hoằng Hà, Hoằng Đạt và thị trấn Bút Sơn với quy mô dân số 43.813 người, phân bố tại 42 thôn, phố.

Giai đoạn 2020-2025, phát huy truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, cán bộ, Đảng viên và Nhân dân xã Hoằng Hoá đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, góp phần tạo bước đột phá về kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân giai đoạn 2020-2025 ước đạt 7,76%. Các chỉ tiêu về nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, thu ngân sách Nhà nước năm sau đều tăng so với năm trước. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm và có nhiều tiến bộ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 81,7 triệu đồng/năm; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Hoá Lê Thanh Hải trao giấy khen cho 5 tập thể điển hình tiên tiến, giai đoạn 2020-2025.

Từ lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng lời dạy của Người: “Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã Hoằng Hoá đã không ngừng nỗ lực thi đua, sáng tạo, tạo sức lan tỏa trong phong trào thi đua yêu nước ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống - xã hội.

Đáng chú ý, các phong trào thi đua được triển khai với nội dung thiết thực, phù hợp với nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn và điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị.

Tiêu biểu như phong trào “Chung sức xây dựng NTM” được triển khai đồng bộ, rộng khắp, nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng cao từ phía Nhân dân và gặt hái được nhiều kết quả đáng khích lệ. Theo rà soát, dự kiến đến hết năm 2025, xã Hoằng Hoá hoàn thành 15/19 tiêu chí xã NTM nâng cao; toàn xã đã có 21/42 thôn, phố đạt tiêu chí kiểu mẫu.

Chủ tịch UBND xã Hoằng Hóa Nguyễn Văn Tú phát động các phong trào thi đua, giai đoạn 2025-2030.

Địa phương đã triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát” đến đội ngũ cán bộ công chức và toàn thể Nhân dân trong xã, ủng hộ số tiền gần 3 tỷ đồng, hỗ trợ 8 nhà ở cho hộ nghèo, 4 nhà ở cho hộ gia đình chính sách, 7 nhà ở cho hộ còn khó khăn về nhà ở.

Các phong trào thi đua như: “Đẩy mạnh kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”; “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”... được triển khai đồng bộ, sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía người dân.

Tiết mục văn nghệ tại hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ I xã Hoằng Hoá.

Từ các phong trào thi đua, những nhân tố mới, mô hình mới, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt được phát hiện, động viên, cổ vũ, tạo sức lan toả, lôi cuốn mạnh mẽ các tầng lớp Nhân dân cùng tham gia.

Trong năm 5 qua, trên địa bàn xã đã có 1.109 tập thể và cá nhân vinh dự được các cấp, các ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương khen thưởng, trong đó có 16 tập thể, 36 cá nhân được nhận khen thưởng cấp Nhà nước; 29 tập thể, 56 cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh; 95 tập thể, 392 cá nhân được khen thưởng cấp huyện; 171 tập thể, 307 cá nhân được khen thưởng cấp xã.

Chủ tịch UBND xã Hoằng Hóa Nguyễn Văn Tú trao giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến trên địa bàn.

Phát động các phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030, Chủ tịch UBND xã Hoằng Hóa Nguyễn Văn Tú nhấn mạnh, bước vào giai đoạn mới, dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức song với truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong xã cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất, tăng cường chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng xanh, bền vững, nỗ lực xây dựng xã Hoằng Hoá trở thành phường trước năm 2030.

Tại hội nghị, xã Hoằng Hoá đã tuyên dương và khen thưởng 5 tập thể, 51 cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu giai đoạn 2020-2025.

Việt Hương