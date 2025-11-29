Xã Hà Trung trao giải cuộc thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Sáng 29/11, Đảng ủy xã Hà Trung tổ chức chung kết cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hà Trung lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự cuộc thi.

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tuyên truyền sâu sắc nội dung các nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, trong đó có Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hà Trung lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Vòng thi cụm được tổ chức trước đó thu hút sự tham gia của 69 thí sinh đến từ 69 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, đại diện cho hơn 2.300 đảng viên trong toàn xã.

Kết thúc vòng thi cụm, 11 thí sinh xuất sắc được lựa chọn để tham gia vòng chung kết.

Phần dự thi của thí sinh đến từ Trung tâm Y tế Hà Trung.

Tại vòng chung kết cuộc thi, xoay quanh chủ đề, nội dung liên quan đến Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hà Trung, các thí sinh không chỉ thể hiện được kiến thức về quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể thể hiện trong các nghị quyết mà còn mở rộng liên hệ thực tiễn, sử dụng dẫn chứng để bài thi thêm sinh động.

Ban Tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Đoàn Thị Thanh Xuân, đảng viên Đảng bộ các cơ quan Đảng xã Hà Trung.

Ban Tổ chức trao 2 giải Nhì cho các thí sinh.

Ban Tổ chức trao 3 giải ba cho các thí sinh.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Đoàn Thị Thanh Xuân, đảng viên Đảng bộ các cơ quan Đảng xã Hà Trung và trao 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích cho các thí sinh.

Ban Tổ chức cuộc thi sẽ lựa chọn 1 thí sinh để tham dự cuộc thi do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức vào trung tuần tháng 12/2025.

Linh Hương