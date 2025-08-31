Xã Hà Trung phấn đấu tối nay hoàn thành việc trao quà Quốc khánh cho người dân

Thực hiện chủ trương tặng quà cho Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 31/8, UBND xã Hà Trung tổ chức hội nghị triển khai, đồng thời thành lập 32 tổ công tác về 32 thôn để phát quà cho người dân.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo rà soát, xã Hà Trung có 29.824 công dân sẽ được nhận quà, với số tiền 100.000 đồng/người.

UBND xã Hà Trung đã hướng dẫn cách thức thực hiện và phát danh sách hộ khẩu từng thôn cho các trưởng thôn để rà soát, cập nhật thông tin thay đổi, đảm bảo việc chi trả quà đúng đối tượng theo quy định.

Nhân dân đến nhà văn hóa thôn 6 để nhận quà.

Trong chiều 31/8, xã Hà Trung thành lập 32 tổ công tác tại 32 thôn và phân công mỗi tổ 3 đồng chí tham gia phát quà cho Nhân dân, theo hình thức chi trả tiền mặt.

Nhân dân tập trung ở nhà văn hóa thôn Kim Tiên để nhận quà.

Đến 16h chiều, xã Hà Trung đã hoàn thành việc trao quà cho 81% người dân trong xã, phấn đấu trong tối 31/8 hoàn thành việc phát quà, mang lại niềm vui cho từng gia đình trong ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Trang Hằng (CTV)