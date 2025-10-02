Xã Ba Đình quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã

Sáng 2/10, Đảng ủy xã Ba Đình tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối với các điểm cầu trong toàn đảng bộ.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu chính.

Xã Ba Đình được thành lập trên cơ sở sắp xếp 4 xã: Ba Đình, Nga Trường, Nga Thiện và Nga Vịnh theo Nghị quyết số 1686/NQ-UBTVQH15, ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các xã, phường của tỉnh Thanh Hóa. Sau sáp nhập, Đảng bộ xã Ba Đình có 41 tổ chức đảng trực thuộc và 1.175 đảng viên.

Đồng chí Thịnh Văn Huyên, Bí thư Đảng ủy xã triển khai Nghị quyết tại hội nghị.

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Thịnh Văn Huyên đã quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ba Đình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Nghị quyết xác định mục tiêu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên tất cả các lĩnh vực. Đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới sáng tạo, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, sớm hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.

Các điểm cầu dự hội nghị. (Ảnh chụp màn hình)

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ba Đình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết, khai thác tiềm năng, lợi thế, khắc phục khó khăn để xây dựng xã phát triển toàn diện, bền vững, giàu đẹp, văn minh.

Đây là bước quan trọng để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong bối cảnh xã mới được sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Các nội dung được quán triệt tại hội nghị là cơ sở để các đảng bộ, chi bộ, phòng, ban, ngành, đoàn thể cụ thể hóa Nghị quyết thành kế hoạch thực hiện phù hợp, làm căn cứ để kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2025-2030.

Lê Hoà