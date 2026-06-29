Xã An Nông công bố các nghị quyết, quyết định kiện toàn tổ chức thôn

Chiều 29/6, xã An Nông tổ chức hội nghị công bố các nghị quyết, quyết định về thành lập các thôn, chi bộ, ban công tác mặt trận và kiện toàn đội ngũ cán bộ ở thôn sau sắp xếp.

Lãnh đạo xã trao quyết định cho các bí thư chi bộ thôn.

Tại hội nghị, đại diện HĐND xã đã công bố nghị quyết về sắp xếp, đổi tên các thôn trên địa bàn.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã công bố các quyết định kết thúc hoạt động của 24 chi bộ thôn, thành lập mới 11 chi bộ, đổi tên 3 chi bộ và chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ.

UBND xã công bố các quyết định chỉ định trưởng thôn, thôn đội trưởng, tổ trưởng, tổ phó lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã công bố quyết định kết thúc hoạt động ban công tác mặt trận tại các thôn cũ, thành lập ban công tác mặt trận tại 11 thôn mới.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo đề án của Đảng ủy xã, sau khi thực hiện sắp xếp, xã An Nông giảm từ 28 thôn xuống còn 15 thôn (trong đó có 1 thôn giữ nguyên). Tương ứng với đó, hệ thống tổ chức đảng ở cơ sở được kiện toàn thành 15 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở bám sát các quy định của Trung ương và của tỉnh, bảo đảm hoạt động của hệ thống chính trị liên tục, không làm gián đoạn việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phục vụ Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Việt Ba phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Việt Ba nhấn mạnh, việc sắp xếp thôn không đơn thuần là thay đổi về tổ chức, tên gọi hay địa giới hành chính, mà quan trọng hơn là tạo ra một bước chuyển mới trong phương thức lãnh đạo, quản lý; hướng tới xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Đồng thời, phát huy tốt vai trò của chi bộ và đội ngũ cán bộ thôn trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, cán bộ được giao nhiệm vụ mới nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể; giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để bộ máy sau sắp xếp sớm hoạt động nền nếp, hiệu quả.

Các đồng chí trưởng thôn nhận quyết định tại hội nghị.

Tại hội nghị, xã An Nông đã trao quyết định cho các đồng chí được chỉ định giữ các chức danh sau sắp xếp và tri ân các đồng chí nguyên bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận đã hoàn thành nhiệm vụ, có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của địa phương trong thời gian qua.

Thùy Linh