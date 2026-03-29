WHO gia hạn đàm phán thỏa thuận phòng chống đại dịch trong tương lai

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 28/3 thông báo các nước thành viên đã quyết định gia hạn vòng đàm phán cuối cùng về thỏa thuận phòng chống đại dịch toàn cầu.

Trụ sở WHO tại Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo đó, vòng đàm phán cuối cùng, diễn ra từ ngày 27/4, sẽ được kéo dài đến ngày 1/5, với mục tiêu là hoàn tất Hệ thống tiếp cận mầm bệnh và chia sẻ lợi ích (PABS) trước kỳ họp của Đại hội đồng WHO, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 5 tới. Đây là nội dung quan trọng quy định việc chia sẻ dữ liệu về các mầm bệnh nguy hiểm và cách phân bổ vaccine, xét nghiệm cũng như thuốc điều trị.

Thỏa thuận phòng chống đại dịch đã được thông qua vào năm ngoái sau hơn 3 năm đàm phán, nhằm tránh lặp lại tình trạng thiếu phối hợp giữa các quốc gia như trong đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, hạng mục về PABS, được xem là cốt lõi vẫn chưa hoàn thiện.

Bất đồng chủ yếu nằm ở quyền lợi khi chia sẻ dữ liệu. Nhiều nước, đặc biệt ở châu Phi, muốn được đảm bảo quyền tiếp cận vaccine và thuốc nếu họ cung cấp thông tin về mầm bệnh. Ngược lại, một số nước châu Âu lo ngại việc bắt buộc chia sẻ lợi ích sẽ ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu và phát triển các công ty dược.

Ông Michel Kazatchkine kêu gọi các bên tiếp tục đàm phán để tìm điểm chung, nhấn mạnh việc đạt được thỏa thuận sẽ giúp thế giới chuẩn bị tốt hơn cho các đại dịch trong tương lai.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo các nước cần sớm hoàn tất đàm phán, vì nguy cơ đại dịch mới có thể xảy ra bất cứ lúc nào./.

Theo TTXVN