WHO chưa rõ nguyên nhân khiến nhân viên phòng thí nghiệm dịch hạch ở Nga tử vong

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 10/10 cho biết vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây viêm phổi khiến một nhân viên phòng thí nghiệm tại trung tâm nghiên cứu chống dịch hạch ở Siberia, Nga, tử vong trong tháng này. WHO đồng thời khẳng định chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh dịch hạch nào liên quan đến vụ việc.

WHO cho biết cơ quan quản lý nhà nước của Nga đã báo cáo kết quả xét nghiệm cho thấy nhân viên phòng thí nghiệm đã tử vong và những người tiếp xúc với người này đều âm tính với các tác nhân gây bệnh nguy hiểm được kiểm tra. Những người tiếp xúc hiện vẫn chưa xuất hiện triệu chứng, đồng thời chưa phát hiện thêm trường hợp viêm phổi nặng nào có liên quan.

Trong tuyên bố, WHO nêu rõ: “Dựa trên những thông tin được cung cấp, WHO chưa tìm thấy bằng chứng về sự lây truyền đang diễn ra liên quan đến sự kiện này. Một điểm chưa chắc chắn quan trọng vẫn là việc chưa xác định được chẩn đoán chính xác đối với nhân viên phòng thí nghiệm đã tử vong”.

Nhân viên phòng thí nghiệm nói trên phát bệnh và tử vong ngày 2/10 trong những hoàn cảnh chưa được công bố. Vụ việc khiến các cơ quan chức năng phải cách ly khoảng 200 người, đồng thời làm dấy lên những lo ngại về y tế công cộng trên mạng xã hội.

Kể từ sau đại dịch COVID-19, các quan chức y tế toàn cầu đặc biệt cảnh giác trước những trường hợp tử vong do viêm phổi chưa rõ nguyên nhân. Đại dịch COVID-19 khởi phát từ một cụm ca bệnh hô hấp diễn biến nhanh và gây tử vong tại Trung Quốc. Tuy nhiên, nguyên nhân gây bệnh trong từng trường hợp viêm phổi riêng lẻ thường không phải lúc nào cũng có thể xác định được.

Các cơ quan chức năng Nga cho biết nhân viên phòng thí nghiệm đã được tiêm chủng đầy đủ theo quy định. Kết quả kiểm tra cũng không phát hiện vi sinh vật nào có liên quan đến công việc của người này trong cơ thể. Hôm 8/10, Nga thông báo đã hoàn tất việc kiểm tra sức khỏe đối với tất cả những người từng tiếp xúc với nhân viên phòng thí nghiệm. Moscow khẳng định đã cung cấp đầy đủ thông tin cho WHO theo các quy trình đã được thiết lập.

Thanh Vân