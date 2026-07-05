Vượt “rào cản” quản trị - cơ hội mở ra từ Nghị quyết 68

Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (NQ 68) mở ra nhiều cơ chế ưu đãi về tín dụng, thuế, đất đai, khoa học - công nghệ...; tuy nhiên cũng đặt ra yêu cầu rất rõ về việc nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp (DN). Nói cách khác, chính sách chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi DN đủ năng lực hấp thụ. Trong đó, quản trị hiện đại, minh bạch và chuyển đổi số chính là “tấm vé” để DN tiếp cận các nguồn lực phát triển.

Sản xuất hàng xuất khẩu tại Công ty TNHH Đan Việt Handicraft (xã Ba Đình).

Hơn 22.000 DN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, có tới khoảng 98% là DN nhỏ và vừa; trong đó phần lớn là DN siêu nhỏ hoặc chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Đây cũng là nhóm DN còn khoảng cách khá xa so với các chuẩn mực quản trị hiện đại. Không ít DN vẫn duy trì tư duy quản lý theo mô hình gia đình; hệ thống kế toán chủ yếu phục vụ kê khai thuế thay vì phục vụ điều hành; dòng tiền giữa chủ DN và DN chưa tách bạch; quy trình quản lý, phân quyền, kiểm soát nội bộ còn thiếu hoặc chưa được chuẩn hóa.

Bà Nguyễn Thị Định, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh, cho biết, trong quá trình điều hành DN, khó khăn lớn nhất không chỉ nằm ở nguồn nhân lực mà còn ở việc xây dựng hệ thống quản trị. “Chúng tôi cũng gặp nhiều lúng túng trong lựa chọn, phân công và giao việc; quy trình làm việc chưa rõ ràng, thiếu cơ chế giám sát, dẫn đến hiệu quả điều hành chưa cao”.

Theo ông Lê Viết Dương, Tổng Giám đốc Trường Doanh nhân PDCA Thanh Hóa, đây là tình trạng khá phổ biến ở DN nhỏ và vừa. Chủ DN thường phải trực tiếp xử lý hầu hết công việc, từ những việc nhỏ đến các quyết định điều hành quan trọng. Trong khi đó, DN lại thiếu bộ phận đào tạo, thiếu quy trình tuyển dụng và hướng dẫn nhân sự bài bản nên giao việc không hiệu quả. Đáng chú ý, nhiều DN cho rằng quy mô còn nhỏ nên chưa cần xây dựng hệ thống quản trị chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khi DN phát triển, những hạn chế này nhanh chóng bộc lộ, khiến bộ máy vận hành rơi vào tình trạng quá tải, khó mở rộng quy mô hoặc phát triển thêm chi nhánh. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều DN gặp khó khi tiếp cận vốn tín dụng, thu hút nhà đầu tư hoặc tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn. Bởi, khi báo cáo tài chính thiếu chuẩn hóa, dòng tiền chưa minh bạch và hệ thống quản trị chưa đáp ứng yêu cầu khiến DN khó chứng minh năng lực tài chính cũng như khả năng quản trị rủi ro.

Do đó, để tận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách của NQ 68, các chuyên gia cho rằng, DN cần bắt đầu từ việc chuẩn hóa hệ thống quản trị. Trước hết là chuẩn hóa tài chính - kế toán, tách bạch tài sản cá nhân với tài sản DN, áp dụng phần mềm kế toán và các công cụ quản trị số để minh bạch hóa dòng tiền. Cùng với đó là xây dựng hệ thống quy chế nội bộ, quy trình vận hành, mô tả công việc và cơ chế kiểm soát rõ ràng; bảo đảm thực hiện đầy đủ các quy định về lao động, bảo hiểm xã hội và nghĩa vụ pháp lý.

Đặc biệt, trong quá trình chuẩn hóa quản trị, chuyển đổi số được xem là công cụ hỗ trợ đắc lực. Theo ông Nguyễn Thái Sơn, Phó Giám đốc VNPT Thanh Hóa, rào cản lớn nhất hiện nay của DN tư nhân không nằm ở công nghệ mà ở tư duy quản trị. Muốn chuyển đổi số thành công, trước hết DN phải chấp nhận sự minh bạch. Bởi, khi các nền tảng số được triển khai, toàn bộ dữ liệu về tài chính, hàng hóa, doanh thu và hoạt động sản xuất, kinh doanh đều được số hóa, quản lý tập trung và có thể truy xuất. Nếu DN chưa sẵn sàng minh bạch thì rất khó ứng dụng công nghệ một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, không ít DN vẫn duy trì phương thức quản lý thủ công hoặc chưa sẵn sàng thay đổi quy trình làm việc, trong khi nguồn lực đầu tư cho các giải pháp số còn hạn chế. Vượt qua những rào cản này không chỉ giúp DN chuyển đổi số thành công mà còn tạo nền tảng xây dựng hệ thống quản trị hiện đại, nâng cao năng suất lao động, mở rộng thị trường và từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn của chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế.

Ngày 15/1/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2026/NĐ-CP về cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Theo đó, DN tư nhân được hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng, sử dụng quỹ đất tại khu công nghiệp, vườn ươm công nghệ theo quy định; hoàn trả khoản hỗ trợ giảm tiền thuê lại đất tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ; hỗ trợ thuê nhà, đất là tài sản công; được miễn thuế, giảm thuế thu nhập DN trong thời hạn theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15 và các chính sách hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Bài và ảnh: Tùng Lâm