Chủ động điều phối, bảo đảm đủ sách giáo khoa trước ngày khai giảng

Ngày 17/8, thông tin về công tác cung ứng sách giáo khoa, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết tính đến ngày 15/8, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cùng hệ thống các công ty phát hành đã hoàn thành cung ứng ra thị trường 220 triệu bản sách giáo khoa và 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo, cơ bản đáp ứng nhu cầu trước thềm năm học mới 2026-2027.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sản lượng sách giáo khoa đã đạt 148% so với cùng kỳ năm 2025; sách bài tập và sách tham khảo đạt 119%.

Bên cạnh số sách đã được đưa ra thị trường, khoảng 8 triệu bản sách giáo khoa và 2 triệu bản sách bài tập đang được gấp rút điều chuyển, chuẩn bị cung ứng theo nhu cầu thực tế tại các địa phương.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục bám sát tình hình, điều phối kịp thời, bảo đảm không để học sinh thiếu sách trước ngày khai giảng.

Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, dù lượng sách in và cung ứng năm nay tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước, tại một số thời điểm, phụ huynh vẫn gặp khó khăn khi mua sách lẻ ở một số cửa hàng. Tình trạng này chủ yếu xuất phát từ sự gia tăng đột biến của nhu cầu trong thời gian ngắn.

Một trong những nguyên nhân là nhiều phụ huynh có nhu cầu mua thêm bộ sách giáo khoa thứ hai để tại lớp, giúp học sinh giảm việc mang vác sách hoặc có sách để tham khảo trước khi bước vào năm học. Nhu cầu tăng mạnh trong giai đoạn cuối tháng 7, đầu tháng 8 đã tạo áp lực cục bộ lên hệ thống bán lẻ.

Bên cạnh đó, việc đăng ký mua sách giáo khoa tại một số trường chưa đồng bộ. Một số trường chưa đặt mua sách tập trung qua các đơn vị phát hành để chờ chính sách miễn phí sách giáo khoa, dẫn đến học sinh phải tự mua lẻ, làm gia tăng nhu cầu tại các điểm bán.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng cho biết một bộ phận phụ huynh chưa được cập nhật đầy đủ thông tin về sách giáo khoa sử dụng trong năm học mới, nhất là đối với bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống.”

Có trường hợp phụ huynh không tiếp nhận sách có logo của bộ sách này, thậm chí yêu cầu trả lại sách do hiểu nhầm về khả năng sử dụng.

Đối với một số cuốn sách có nội dung được cập nhật, điều chỉnh, thông tin chi tiết đã được công bố trên trang điện tử taphuan.nxbgd.vn để giáo viên, phụ huynh và học sinh chủ động tra cứu. Tuy nhiên, do chưa nắm được thông tin, một số khách hàng còn từ chối mua khi nhận thấy nội dung điều chỉnh chưa được thể hiện trực tiếp trên sách in.

Ngoài ra, các chương trình trao tặng sách cho thư viện trường học do các đơn vị, tổ chức xã hội triển khai cũng thường mua số lượng lớn sách giáo khoa tại các cửa hàng bán lẻ, có thể làm phát sinh tình trạng khan hiếm tạm thời tại một số điểm bán.

Một nguyên nhân khác là không phải tất cả nhà sách đều kinh doanh sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Vì vậy, phụ huynh có thể gặp khó khăn khi tìm mua tại những cửa hàng không thuộc hệ thống phân phối của Nhà xuất bản.

Để thuận tiện trong việc trang bị và khai thác sách giáo khoa, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khuyến nghị phụ huynh ưu tiên tra cứu, mua sách tại hệ thống phân phối chính thống. Danh sách các cửa hàng thuộc hệ thống được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Học sinh và giáo viên cũng có thể sử dụng sách giáo khoa điện tử miễn phí trên nền tảng taphuan.nxbgdvn.vn, qua đó chủ động cập nhật kiến thức, tham khảo nội dung và phục vụ học tập, giảng dạy.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đồng thời khuyến khích học sinh, phụ huynh tận dụng những bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” còn tốt được học sinh các năm trước tặng lại hoặc giữ gìn để sử dụng. Việc này vừa góp phần giảm áp lực phát hành, vừa nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sách giáo khoa.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát nhu cầu thực tế của từng địa phương, chủ động điều phối sách, bảo đảm học sinh có đủ sách giáo khoa trước khi bước vào năm học mới./.

Theo TTXVN