Vững cơ sở từ đội ngũ sĩ quan chính quy

Thực hiện chủ trương của Trung ương và chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa đã bố trí sĩ quan quân đội chính quy đảm nhiệm chức danh tại 166 Ban CHQS xã, phường. Qua 6 tháng về cơ sở, với trình độ chuyên môn, tác phong chính quy và kinh nghiệm thực tiễn, đội ngũ sĩ quan quân đội chính quy không chỉ nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, mà còn góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Thiệu Toán tổ chức huấn luyện cho tiểu đội dân quân thường trực.

Ngay sau khi được kiện toàn theo tổ chức biên chế mới và đi vào hoạt động từ ngày 14/1/2026, Ban CHQS xã Thiệu Toán đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai nhiệm vụ theo nền nếp chính quy. Chứng kiến Ban CHQS xã đang tổ chức huấn luyện cho tiểu đội dân quân thường trực, chúng tôi ghi nhận không khí luyện tập nghiêm túc, hăng say. Từng động tác điều lệnh đội ngũ được thực hiện nhịp nhàng, chuẩn xác. Tiểu đội dân quân thường trực gồm có 9 đồng chí, được lựa chọn từ những thanh niên ưu tú của địa phương, có sức khỏe, trình độ, tư tưởng chính trị vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã và sự điều hành trực tiếp của Ban CHQS xã Thiệu Toán, mỗi chiến sĩ luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ. Kể từ khi được thành lập, lực lượng dân quân thường trực phát huy tốt vai trò trong công tác phòng, chống thiên tai; phối hợp với Công an xã tuần tra, nắm chắc địa bàn, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Chiến sĩ Lê Anh Sơn, Tiểu đội trưởng Tiểu đội Dân quân thường trực, Ban CHQS xã Thiệu Toán, cho biết: "Từ khi thành lập, tiểu đội dân quân thường trực được các đồng chí sĩ quan quân đội chính quy trực tiếp hướng dẫn, huấn luyện các nội dung chuyên môn. Qua đó, mỗi chiến sĩ được nâng cao nhận thức, kỹ năng và khả năng trực sẵn sàng chiến đấu".

Theo Đại úy Lê Đăng Bản, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thiệu Toán, việc bố trí sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp về cơ sở đã giúp Ban CHQS xã nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương. Với kinh nghiệm được rèn luyện trong môi trường quân đội, bản thân các sĩ quan quân đội đã nhanh chóng bắt nhịp công việc, bám sát cơ sở, gần dân, sát dân; chủ động triển khai toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Sau 6 tháng, sĩ quan quân đội chính quy về công tác tại địa phương, Ban CHQS xã Thiệu Toán đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; xây dựng đầy đủ hệ thống kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, phòng thủ dân sự. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ cũng được tăng cường; nội dung huấn luyện chặt chẽ, sát thực tế, chú trọng khả năng xử lý tình huống. Bên cạnh đó, công tác quản lý lực lượng dự bị động viên đi vào nền nếp, bảo đảm sẵn sàng huy động khi có yêu cầu.

Không chỉ ở xã Thiệu Toán, tại phường Hàm Rồng, việc đưa sĩ quan quân đội chính quy về cơ sở cũng tạo chuyển biến tích cực trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Ngay sau khi thực hiện sĩ quan quân đội chính quy về Ban CHQS cấp xã, phường, Ban CHQS phường Hàm Rồng cũng đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phòng làm việc, nơi ăn ở, sinh hoạt đảm bảo nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu tại địa phương; xây dựng quy chế hoạt động. Phân công công việc cụ thể cho từng cán bộ, nhân viên trong Ban CHQS phường bám nắm địa bàn được phụ trách. Nhờ đó, công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về quốc phòng, quân sự được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm như tuyển quân, tuyển sinh quân sự, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Trung tá Nguyễn Văn Trang, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Hàm Rồng, cho biết: "Một trong những chuyển biến rõ nét là việc xây dựng nền nếp chính quy và nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu. Hệ thống văn kiện tác chiến, phương án bảo vệ cơ quan, phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được rà soát, bổ sung thường xuyên. Các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc. Nội dung huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu được tổ chức bài bản, góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng xử lý các tình huống ngay tại cơ sở".

Ông Lê Văn Mão, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ phường Hàm Rồng, cho biết: "Đội ngũ sĩ quan quân đội chính quy về cơ sở không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, mà còn tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong công tác dân vận, giúp đỡ Nhân dân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang ngày càng gần gũi, trách nhiệm hơn trong lòng Nhân dân".

Thực tế ở các địa phương cho thấy, khi sĩ quan quân đội chính quy về công tác tại Ban CHQS xã, phường, sự chuyển biến không chỉ thể hiện ở tác phong, lề lối làm việc, mà còn ở chất lượng tham mưu, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động và sự sâu sát cơ sở. Công tác quản lý địa bàn được thực hiện chặt chẽ hơn; khả năng phối hợp giữa lực lượng được nâng lên; việc xử lý các tình huống về quốc phòng - an ninh, phòng thủ dân sự ngay từ cơ sở ngày càng kịp thời, hiệu quả.

Có thể khẳng định, chủ trương đưa sĩ quan quân đội chính quy về cơ sở là đúng đắn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đội ngũ sĩ quan quân đội chính quy đã và đang trở thành lực lượng nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Bài và ảnh: Hoàng Mai