Vùng áp thấp trên Biển Đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, Thanh Hóa chủ động ứng phó

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (1/7) vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Ảnh nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.

Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới (trong 24 đến 48 giờ tới)

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km.

Trên biển, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 10, sóng biển cao 2,0-3,0m, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới sóng cao 3,0-4,0m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trước đó, ngày 30/6 Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công văn số 57/CV-PTDS về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và gió mạnh trên biển.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường ven biển và các địa phương nghề cá, các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh về áp thấp nhiệt đới và gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp và gió mạnh trên biển; dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến các cơ quan, đơn vị liên quan và Nhân dân biết để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hoá, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai và biện pháp ứng phó với thiên tai để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

NM