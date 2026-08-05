Võ sỹ xứ Thanh lần thứ 5 liên tiếp giành HCV tại Giải Vô địch các CLB Võ cổ truyền quốc gia

Đội tuyển Võ cổ truyền Thanh Hóa đã thi đấu ấn tượng tại Giải vô địch các Câu lạc bộ Võ cổ truyền quốc gia lần thứ XV, năm 2026, giành 1 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc (HCB), qua đó vượt chỉ tiêu được giao.

Đội tuyển Võ cổ truyền Thanh Hóa tham dự giải với 8 VĐV.

Giải đấu diễn ra tại tỉnh Gia Lai, quy tụ gần 900 huấn luyện viên, vận động viên đến từ 33 đơn vị, địa phương và các câu lạc bộ quốc tế, tranh tài ở các nội dung quyền thuật và đối kháng. Đoàn Thanh Hóa tham dự với 10 thành viên, gồm 2 huấn luyện viên và 8 vận động viên.

Dấu ấn nổi bật nhất của đoàn Thanh Hóa đến từ võ sĩ Trần Thị Hậu, khi xuất sắc giành HCV hạng cân 64-68 kg nữ. Đây là lần thứ 5 liên tiếp nữ võ sĩ xứ Thanh bước lên bục cao nhất tại Giải vô địch các Câu lạc bộ Võ cổ truyền quốc gia, sau chuỗi thành tích kéo dài từ năm 2022 đến nay.

Trần Thị Hậu (bục số 1) giành HCV ở hạng cân 64-68 kg nữ.

Trong khi đó, Nguyễn Khắc Hoàng giành HCB ở hạng cân 57-60 kg nam, góp phần giúp đoàn Thanh Hóa kết thúc giải với 2 huy chương (1 HCV, 1 HCB), vượt chỉ tiêu đăng ký trước giải.

Kết quả tại giải là bước chạy đà quan trọng để đội tuyển Võ cổ truyền Thanh Hóa tiếp tục hoàn thiện chuyên môn, hướng tới mục tiêu đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026.

Hoàng Sơn