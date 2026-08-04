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Công an tỉnh Thanh Hóa đạt thành tích cao tại Vòng chung kết Hội thao CAND năm 2026

Tuyết Hạnh - Công Huỳnh
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(Baothanhhoa.vn) - Ngay trong những ngày thi đấu đầu tiên của Vòng chung kết Hội thao Công an Nhân dân năm 2026 tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, các vận động viên (VĐV) Công an Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc, giành thành tích nổi bật.

Công an tỉnh Thanh Hóa đạt thành tích cao tại Vòng chung kết Hội thao CAND năm 2026

Ngay trong những ngày thi đấu đầu tiên của Vòng chung kết Hội thao Công an Nhân dân năm 2026 tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, các vận động viên (VĐV) Công an Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc, giành thành tích nổi bật.

Công an tỉnh Thanh Hóa đạt thành tích cao tại Vòng chung kết Hội thao CAND năm 2026

Đội tuyển Công an tỉnh Thanh Hóa giành huy chương Vàng môn Pickleball đôi nam.

Tham gia Vòng chung kết Hội thao Công an Nhân dân năm 2026, Đoàn Công an tỉnh Thanh Hóa có 83 VĐV tranh tài ở 27 nội dung thuộc các môn bắn súng, võ thuật, chạy vượt vật cản, bóng đá 7 người và Pickleball.

Vượt qua các khó khăn để thích nghi nhanh chóng với điều kiện thời tiết và sân tập, tính đến ngày 4/8, các đội tuyển của Công an tỉnh Thanh Hóa đã xuất sắc giành 10 huy chương, gồm 3 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa đạt thành tích cao tại Vòng chung kết Hội thao CAND năm 2026

Công an tỉnh Thanh Hóa đạt thành tích cao tại Vòng chung kết Hội thao CAND năm 2026

Đoàn thi Pickleball Công an tỉnh Thanh Hóa giành huy chương Vàng các nội dung đơn nam lứa tuổi 18 - 35 và đôi nam nữ lứa tuổi 18 - 35

Trong đó, Pickleball là môn thi đấu nổi bật nhất của Đoàn Công an tỉnh Thanh Hóa với 3 huy chương Vàng tại các nội dung đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ. Bên cạnh đó, các VĐV Pickleball còn mang về 2 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng.

Ở môn bóng đá nam 7 người, đội tuyển Công an tỉnh Thanh Hóa thi đấu đoàn kết, bản lĩnh, vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành huy chương Đồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa đạt thành tích cao tại Vòng chung kết Hội thao CAND năm 2026

Tại môn bơi, VĐV Nguyễn Đình Ngọc (Phòng Cảnh sát cơ động) giành huy chương Bạc nội dung cá nhân.

VĐV Lường Văn Xuân (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) giành huy chương Đồng môn chạy vũ trang.

Công an tỉnh Thanh Hóa đạt thành tích cao tại Vòng chung kết Hội thao CAND năm 2026

Với những thành tích đạt được, Đoàn Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẳng định tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ trên đấu trường thể thao.

Theo kế hoạch, các nội dung thi đấu tiếp theo của đội tuyển Công an tỉnh Thanh Hoá sẽ tiếp tục diễn ra trong nhưng ngày tới. Hội thao sẽ tổng kết và bế mạc vào ngày 7/8.

Tuyết Hạnh - Công Huỳnh

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#công an tỉnh Thanh Hóa #Cảnh sát PCCC #CAND #Công an Thanh Hóa #Vòng chung kết #hội thao #Công an nhân dân #Thành tích cao #Vận động viên #Xuất sắc

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