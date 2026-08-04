HLV Kim Sang-sik vứt chiếc áo trắng; Fenerbahce dự định bạo chi chiêu mộ Marcus Rashford

Các kịch bản giúp tuyển Việt Nam vào bán kết ASEAN Cup 2026 sau chiến thắng trước Indonesia; Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẽ hậu thuẫn Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trước làn sóng đòi ông từ chức; Fenerbahce bạo chi chiêu mộ Marcus Rashford, mở lối thoát cho Man Utd... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (4/8).

Tuyển Việt Nam thắng lịch sử trên sân Indonesia, vươn lên dẫn đầu bảng A, ASEAN Cup 2026

Tối 3/8, đội tuyển Việt Nam đã tạo nên cột mốc lịch sử khi đánh bại chủ nhà Indonesia 3-0 ngay trên sân Pakansari nhờ các pha lập công của Văn Vĩ, Hai Long và Xuân Son.

Tuyển Việt Nam giành chiến thắng quan trọng trước Indonesia.

Đây là lần đầu tiên sau hơn hai thập kỷ, “Những chiến binh Sao Vàng” giành chiến thắng trên đất Indonesia ở đấu trường Đông Nam Á. Với kết quả này, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã chính thức vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm, nắm quyền tự quyết tấm vé vào bán kết và nhận khoản tiền thưởng nóng 1 tỷ đồng từ VFF.

Ở lượt trận cuối diễn ra ngày 7/8, tuyển Việt Nam sẽ trở về sân Mỹ Đình để tiếp đón Campuchia.

HLV Kim: Tôi vứt chiếc áo trắng đi rồi

Chia sẻ sau chiến thắng thuyết phục 3-0 ngay trên sân của Indonesia, HLV Kim Sang-sik đã mang lại tiếng cười cho phòng họp báo khi hài hước tiết lộ đã bảo vợ “ném cái áo trắng đi” để trở lại với chiếc áo đen may mắn, thay cho trang phục từng khiến tuyển Việt Nam bị Singapore cầm hòa.

HLV Kim Sang-sik (phải) thể hiện sự cao tay ở chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Indonesia.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng bày tỏ sự hài lòng khi những phương án xoay vòng nhân sự như cất Quang Hải, Xuân Son trên ghế dự bị.

Về phần mình, HLV John Herdman của Indonesia thừa nhận đội bóng xứ vạn đảo thua “tâm phục khẩu phục” trước sức mạnh của tuyển Việt Nam; đồng thời quyết tâm xốc lại tinh thần để chuẩn bị cho trận “sinh tử” tranh vé đi tiếp với Singapore.

Các kịch bản giúp tuyển Việt Nam vào bán kết ASEAN Cup 2026 sau chiến thắng trước Indonesia

Sau chiến thắng trước Indonesia, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm và nắm lợi thế tuyệt đối (+10 hiệu số).

Chỉ cần không thua Campuchia, đội tuyển Việt Nam sẽ giành vé đi tiếp ở ASEAN Cup 2026. Ảnh: Trần Hưu

Ở lượt trận cuối vào ngày 7/8, tuyển Việt Nam chỉ cần hòa Campuchia tại sân Mỹ Đình là chắc chắn giành vé đi tiếp.

Thậm chí, ngay cả trong kịch bản xấu nhất là để thua Campuchia, “Những chiến binh sao vàng” vẫn có thể đi tiếp nếu Indonesia không thắng Singapore hoặc xét về chỉ số phụ vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẽ hậu thuẫn Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trước làn sóng đòi ông từ chức

Sau thất bại của kế hoạch cổ phần hóa World Cup trị giá hàng chục tỷ USD, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang đối mặt với nguy cơ mất ghế khi nhiều liên đoàn bóng đá lớn như Anh, Xứ Wales và UEFA lên tiếng phản đối và kêu gọi tẩy chay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino theo dõi đội tuyển Tây Ban Nha ăn mừng sau trận chung kết World Cup 2026. Ảnh:AFP

Tuy nhiên, theo tờ Telegraph, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẽ hỗ trợ tối đa để giúp ông Infantino tại vị nhờ mối quan hệ khăng khít và sự ghi nhận đối với thành công của kỳ World Cup 2026.

Trong khi các liên đoàn châu Âu đang ráo riết xây dựng liên minh lật đổ Infantino trước cuộc bầu cử năm sau, phe ủng hộ ông vẫn duy trì lực lượng tại nhiều khu vực khác trên thế giới.

Fenerbahce bạo chi chiêu mộ Marcus Rashford, mở lối thoát cho Man Utd

Fenerbahce đang ấp ủ thương vụ bom tấn khi quyết tâm chiêu mộ Marcus Rashford khi tiền đạo này trở lại Man Utd sau quãng thời gian cho mượn thành công tại Barcelona.

Rashford đang bế tắc tương lai. Ảnh: SunSport

Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đáp ứng mức phí chuyển nhượng 30 triệu bảng theo yêu cầu của “Quỷ đỏ” và mời gọi chân sút người Anh mức đãi ngộ khủng gần 300.000 bảng/tuần.

Trong bối cảnh Rashford chưa vội chốt tương lai sau World Cup 2026, động thái bạo chi từ đại gia Thổ Nhĩ Kỳ mang đến tin vui lớn cho Man Utd khi họ có cơ hội thanh lý thành công ngôi sao này để tái thiết đội hình.

HS