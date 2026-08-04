ASEAN Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam tạo “cơn địa chấn” trên truyền thông khu vực

Chiến thắng 3-0 ngay trên “chảo lửa” Pakansari của Indonesia không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam chiếm lĩnh ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026 mà còn tạo nên “cơn địa chấn” trên truyền thông khu vực.

ASEAN Football bình luận: "Chiến thắng 3-0 có thể khiến nhiều người bất ngờ, nhưng những ai theo dõi trận đấu đều thấy Việt Nam hoàn toàn xứng đáng giành trọn 3 điểm. (Ảnh: TTXVN phát)

Từ các trang tin bóng đá Đông Nam Á cho đến báo chí Hàn Quốc, hết thảy đều đồng loạt dành những lời ca ngợi cho màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik, đồng thời thừa nhận “Garuda” đã hoàn toàn lép vế trước “Những chiến binh Sao Vàng."

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, truyền thông Đông Nam Á đánh giá chiến thắng của đội tuyển Việt Nam là lời khẳng định đanh thép về vị thế số một khu vực.

Trang ASEAN Football nhận định đội tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn “xứng đáng với nhà đương kim vô địch,” khi giữ được sự bình tĩnh, tổ chức chặt chẽ và triển khai lối chơi hiệu quả ngay trong bầu không khí cuồng nhiệt của khoảng 30.000 cổ động viên đối phương tại Pakansari.

Trang này cho rằng đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang Sik không chỉ khóa chặt chân sút nguy hiểm Mitchell Lee Baker, mà còn tận dụng tối đa những pha chuyển trạng thái để trừng phạt Indonesia bằng các đòn phản công tốc độ và sắc bén.

ASEAN Football bình luận: “Chiến thắng 3-0 có thể khiến nhiều người bất ngờ, nhưng những ai theo dõi trận đấu đều thấy Việt Nam hoàn toàn xứng đáng giành trọn 3 điểm. Đây là chiến thắng khẳng định sức mạnh của nhà đương kim vô địch và cho thấy tuyển Việt Nam vẫn là một trong những tập thể mạnh nhất Đông Nam Á.”

Trong khi đó, trang tin ASEAN United đánh giá đây là chiến thắng “đầy thuyết phục,” mở toang cánh cửa vào bán kết cho tuyển Việt Nam và tiếp tục chứng minh bản lĩnh của nhà vô đương kim vô địch.

Ở Thái Lan, báo Siam Sport nhận định tuyển Việt Nam đã trình diễn đúng đẳng cấp của đội bóng số một Đông Nam Á. Tờ báo cho rằng ba bàn thắng của Văn Vĩ, Hai Long và Xuân Son không chỉ giúp Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A mà còn tạo lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Trái ngược với những lời khen dành cho đội tuyển Việt Nam, truyền thông Indonesia không giấu được sự thất vọng sau thất bại ngay trên sân nhà.

CNN Indonesia nhận định lối chơi pressing tầm cao của tuyển Việt Nam khiến Indonesia “hoàn toàn bất lực.”

Theo tờ báo này, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang Sik đã chủ động gây sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc, khiến đội chủ nhà liên tục mắc sai lầm và nhanh chóng để thủng lưới hai bàn chỉ sau hơn 15 phút.

CNN Indonesia cho rằng khả năng phối hợp của tuyển Việt Nam “gần như hoàn hảo,” cả khi có bóng lẫn không có bóng, trong khi Indonesia không tìm ra phương án hóa giải. Việc huấn luyện viên Kim Sang Sik tung Xuân Son vào sân trong hiệp hai càng giúp đội khách gia tăng sức ép và khép lại trận đấu bằng bàn thắng ấn định tỷ số 3-0.

Tờ Bola cũng thừa nhận đội tuyển Việt Nam đã khiến Indonesia “bẽ bàng,” đồng thời đánh giá đội bóng của huấn luyện viên John Herdman hoàn toàn lép vế trước sự trưởng thành trong lối chơi của nhà vô địch ASEAN Cup.

Theo DetikSport, thất bại này khiến giấc mơ vào bán kết của Indonesia trở nên mong manh hơn bao giờ hết, còn Merah Putih thống kê đây là một trong những thất bại nặng nề nhất của Indonesia trước Việt Nam trong lịch sử các kỳ ASEAN Cup.

Theo tờ DetikSport (Indonesia), thất bại này khiến giấc mơ vào bán kết của Indonesia trở nên mong manh hơn bao giờ hết, còn Merah Putih thống kê đây là một trong những thất bại nặng nề nhất của Indonesia trước Việt Nam trong lịch sử các kỳ ASEAN Cup. (Ảnh: TTXVN phát)

Không chỉ giới chuyên môn, phản ứng của người hâm mộ Indonesia cũng trở thành chủ đề được báo chí nước này đề cập. TvOne News cho biết hàng nghìn cổ động viên chủ nhà đã rời sân Pakansari ngay sau khi Xuân Son ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 71. Hình ảnh những khán đài dần thưa người được xem là minh chứng rõ nét cho sự thất vọng của người hâm mộ Garuda.

Điều đáng chú ý là chiến thắng của tuyển Việt Nam cũng tạo tiếng vang lớn tại Hàn Quốc - quê hương của huấn luyện viên Kim Sang Sik.

Các tờ báo lớn như Sports Chosun, OSEN, News1 và Xports News đồng loạt coi đây là màn “đáp trả hoàn hảo” của chiến lược gia 49 tuổi sau những chỉ trích vì trận hòa Singapore trước đó.

Sports Chosun nhận định huấn luyện viên Kim Sang Sik đã chứng minh năng lực cầm quân bằng những điều chỉnh táo bạo về nhân sự và chiến thuật. Việc thay đổi tới 4 vị trí trong đội hình xuất phát cùng lối chơi pressing tốc độ cao khiến Indonesia hoàn toàn bất ngờ, qua đó giúp tuyển Việt Nam định đoạt trận đấu chỉ sau hơn 15 phút.

Trong khi đó, OSEN gọi đây là “chiến thắng mang dấu ấn Kim Sang Sik”, bởi đội tuyển Việt Nam đã trình diễn diện mạo hoàn toàn khác so với trận hòa Singapore. Theo tờ báo này, nhà cầm quân người Hàn Quốc không chỉ tạo ra sự thay đổi về đấu pháp mà còn khơi dậy tinh thần thi đấu mạnh mẽ của các cầu thủ.

News1 đánh giá chiến thắng 3-0 trước Indonesia là lời khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch ASEAN Cup, đồng thời giúp tuyển Việt Nam tiến rất gần tấm vé vào bán kết.

Tờ báo cho rằng huấn luyện viên Kim Sang Sik đang từng bước chứng minh ông là người phù hợp để tiếp nối thành công mà huấn luyện viên Park Hang Seo từng tạo dựng với bóng đá Việt Nam.

Trong khi đó, Xports News cho rằng sức ép dành cho huấn luyện viên Kim Sang Sik đã được giải tỏa đáng kể sau màn trình diễn thuyết phục tại Pakansari.

Theo tờ báo này, chiến thắng ngay trên sân của đối thủ cạnh tranh trực tiếp sẽ giúp tuyển Việt Nam lấy lại sự tự tin và tạo đà tâm lý thuận lợi cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch.

Chiến thắng 3-0 trước Indonesia giúp đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm sau ba trận, nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026.

Quan trọng hơn, màn trình diễn tại Pakansari không chỉ mang về ba điểm quý giá mà còn khiến cả Đông Nam Á lẫn Hàn Quốc phải dành sự thán phục cho bản lĩnh và đẳng cấp của nhà đương kim vô địch./.

Theo TTXVN