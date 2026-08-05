Trọng tài “quen” bắt trận tuyển Việt Nam - Campuchia; Rodri ưu tiên chọn Real Madrid

Cục diện bảng B, ASEAN Cup 2026: Myanmar đại thắng nuôi hy vọng, Thái Lan nhọc nhằn giữ vững ngôi đầu; Ngoại hạng Anh 2026/2027: Mùa giải chuyển giao và cạnh tranh khốc liệt chưa từng có; Arsenal cân nhắc chiêu mộ Vinicius Junior... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (5/8).

Trọng tài “quen” bắt trận tuyển Việt Nam vs Campuchia

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á đã phân công trọng tài người Hong Kong (Trung Quốc) Cheung Wai Lung bắt chính trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Campuchia diễn ra vào tối 7/8 trên sân vận động Mỹ Đình.

Trọng tài Cheung Wai Lung từng bắt trận có tuyển Việt Nam.

Vị “vua áo đen” sinh năm 1995 này không phải gương mặt xa lạ, từng cầm còi trong chiến thắng 3-0 của tuyển Việt Nam trước Bangladesh hồi tháng 3/2026.

Sau khi đánh bại Indonesia để vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã về Hà Nội vào chiều 4/8, tập trung hồi phục thể lực để chuẩn bị cho màn so tài quyết định tấm vé đi tiếp.

Cục diện bảng B, ASEAN Cup 2026: Myanmar đại thắng nuôi hy vọng, Thái Lan nhọc nhằn giữ vững ngôi đầu

Loạt trận ngày 4/8 tại bảng B, ASEAN Cup 2026 chứng kiến những kết quả thuận lợi cho các đội bóng cửa trên.

Thái Lan thắng nhọc Philippines. Ảnh: Changsuek

Trên sân nhà Yangon, đội tuyển Myanmar đã có màn trình diễn tưng bừng khi đè bẹp Lào với tỷ số 7-2 nhờ cú hat-trick của Win Naing Tun, qua đó có được 6 điểm và tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp dù đội trưởng Maung Maung Lwin bị treo giò ở lượt cuối.

Trong khi đó, trên mặt sân sũng nước ở Philippines, đội tuyển Thái Lan phải rất vất vả mới giành chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công muộn của Waris Choolthong. Với 3 trận toàn thắng, “Voi chiến” chỉ cần một kết quả hòa trước Myanmar ở lượt cuối là chắc chắn giữ vững ngôi đầu bảng.

Ngoại hạng Anh 2026/2027: Mùa giải chuyển giao và cạnh tranh khốc liệt chưa từng có

Mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/27 hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn khi giải đấu bước vào giai đoạn chuyển giao sâu rộng và không có đội bóng nào vượt trội tuyệt đối.

Arsenal có thể bảo vệ chức vô địch?

Man City bước vào kỷ nguyên hậu Pep Guardiola dưới sự dẫn dắt của Enzo Maresca, trong khi Liverpool, MU, Tottenham và một Chelsea chật vật đều mang đến những dự án cải tổ đầy rủi ro.

Nhà ĐKVĐ Arsenal phải chịu áp lực lớn khi lần đầu bảo vệ ngôi vương sau 22 năm trong bối cảnh lịch trình bị ảnh hưởng nặng nề bởi World Cup 2026. Cộng thêm sự vươn lên mạnh mẽ của nhóm giữa bảng với tiềm lực tài chính lớn, Ngoại hạng Anh mùa này hứa hẹn sẽ phá vỡ mọi kịch bản quen thuộc.

Arsenal cân nhắc chiêu mộ Vinicius Junior

Arsenal đang gây bất ngờ khi tiến hành đàm phán chiêu mộ Vinicius Junior, dù phong cách chơi tự do và thiếu tính kỷ luật trong phòng ngự của ngôi sao người Brazil có vẻ trái ngược với hệ thống chiến thuật khắt khe của HLV Mikel Arteta.

Mức lương cao cùng thói quen chơi tự do biến Vinicius (phải) thành một canh bạc lớn với đội chủ sân Emirates.

Dù vậy, “Pháo thủ” rất cần một mảnh ghép đột biến để giải quyết bế tắc ở hành lang trái và phá vỡ cấu trúc phòng ngự đối phương.

Thương vụ này tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn về khả năng thích nghi chiến thuật cũng như nguy cơ phá vỡ cấu trúc quỹ lương tại sân Emirates, nhưng đây có thể là bước ngoặt giúp đội bóng vượt qua giới hạn.

Rodri ưu tiên chọn Real Madrid nếu rời Man City trong kỳ chuyển nhượng hè 2026

Tiền vệ Rodri đã xác định rõ mục tiêu tương lai khi chỉ muốn gia nhập Real Madrid nếu quyết định chia tay Man City, qua đó khiến các ông lớn như PSG hay Bayern Munich phải rút lui.

Dù Barcelona vừa có động thái tiếp cận Rodri, nhưng khó lòng cạnh tranh do vướng mắc tài chính và sự ưu thế tuyệt đối của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Hiện tại, Real Madrid đang tiến hành đàm phán với mức phí chuyển nhượng dao động từ 60 đến 75 triệu euro, đồng thời cân nhắc thanh lý lực lượng để dọn chỗ đón thành viên của nhà vô địch World Cup 2026 trong thời gian anh đang nghỉ ngơi tại Montenegro.

HS