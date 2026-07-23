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Vở kịch hát “Khoảng trời con gái” chạm đến trái tim khán giả xứ Thanh

Phương Anh
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(Baothanhhoa.vn) - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tối 22/7, tại Nhà hát Lam Sơn (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh công diễn vở kịch hát “Khoảng trời con gái”.

Vở kịch hát “Khoảng trời con gái” chạm đến trái tim khán giả xứ Thanh

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tối 22/7, tại Nhà hát Lam Sơn (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh công diễn vở kịch hát “Khoảng trời con gái”.

Vở kịch hát “Khoảng trời con gái” chạm đến trái tim khán giả xứ Thanh

“Khoảng trời con gái” tái hiện câu chuyện cảm động về sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc.

Được dàn dựng công phu trên nền chất liệu dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, vở diễn “Khoảng trời con gái” khắc họa hình ảnh những cô gái tuổi mười tám, đôi mươi giàu lý tưởng cách mạng, sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân để bảo vệ mạch máu giao thông trên tuyến lửa Đồng Lộc.

Sự kết hợp giữa ngôn ngữ sân khấu truyền thống với công nghệ trình chiếu hiện đại, cùng diễn xuất giàu cảm xúc của các nghệ sĩ, đã tái hiện sinh động bối cảnh chiến trường, góp phần làm nổi bật tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường và vẻ đẹp của tuổi trẻ Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến.

Vở kịch hát “Khoảng trời con gái” chạm đến trái tim khán giả xứ Thanh

Vở kịch hát “Khoảng trời con gái” được đông đảo khán giả Thanh Hóa đón nhận nồng nhiệt.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, vở diễn đã để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả, khơi dậy lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước, đồng thời góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Phương Anh

Từ khóa:

#TP Thanh Hóa #Khoảng trời con gái #Ngã ba Đồng Lộc #Nhà hát Lam Sơn #Khán giả #Nữ thanh niên xung phong #ví giặm Nghệ Tĩnh #Xứ Thanh #Hà Tĩnh #Nghệ thuật

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