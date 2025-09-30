Vinhomes Green Paradise Cần Giờ – Lý do gọi là đất biển duy nhất TP.HCM?

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đang trở thành tâm điểm của giới đầu tư khi mang trong mình lợi thế hiếm có: quỹ đất ven biển duy nhất của TP.HCM.

Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, sự xuất hiện của một đại đô thị biển 2.870 ha không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô, mà còn bởi tính độc bản tuyệt đối.

Chuyên gia bất động sản Ông Người Nhật với 15 năm kinh nghiệm nhận định: Đây là “cửa sổ cơ hội” hiếm hoi để nhà đầu tư nắm giữ tài sản vừa mang giá trị khai thác, vừa có khả năng gia tăng theo thời gian. Và để hiểu rõ hơn về Vinhomes Cần Giờ, hãy cùng phân tích những nền tảng khiến dự án này trở thành điểm đến không thể bỏ qua.

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ: Quỹ đất giáp biển duy nhất TP.HCM

Quỹ đất giáp biển tại Cần Giờ được xem là độc bản của TP.HCM, khi toàn bộ thành phố chỉ có duy nhất một cửa ngõ hướng ra biển. Sự khan hiếm này, kết hợp cùng hệ sinh thái rừng ngập mặn được UNESCO công nhận, mang lại giá trị kép về địa lý và sinh thái, giúp Vinhomes Cần Giờ trở thành tài sản không thể sao chép.

Quỹ đất ven biển khan hiếm – Vị trí độc bản của TP.HCM

Giới hạn tự nhiên và quy hoạch đô thị nhiều thập kỷ qua cho thấy: TP.HCM chỉ có một cửa ngõ hướng biển duy nhất là Cần Giờ.

Tất cả các quận huyện còn lại đều hướng sông, hướng nội đô hoặc phát triển công nghiệp, không có điều kiện để hình thành một đô thị ven biển thực sự. Chính đặc thù này khiến Cần Giờ trở thành “của hiếm” trong bản đồ bất động sản thành phố.

Ông Người Nhật chia sẻ: “Trong nghề, khái niệm ‘độc bản vị trí’ luôn là nền tảng tạo giá trị dài hạn. Ở TP.HCM, quỹ đất ven biển chỉ có một và không thể sao chép. Sự xuất hiện của Vinhomes Cần Giờ tại đây khiến dự án trở thành đại diện duy nhất cho mô hình đô thị biển giữa trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam.”

Giá trị thiên nhiên và sinh thái không thể tái tạo

Cần Giờ không chỉ có biển, mà còn là nơi hội tụ hệ sinh thái rừng ngập mặn rộng 75.000 ha, được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới từ năm 2000.

Đây là “lá phổi xanh” duy nhất của TP.HCM, mang lại giá trị sinh thái đặc biệt mà không quận huyện nào khác có được. Điều này đồng nghĩa, quỹ đất mà Vinhomes Green Paradise sở hữu không chỉ độc bản về mặt địa lý, mà còn mang ý nghĩa sinh thái và môi trường bền vững.

Xem bản đồ sử dụng đất thấy rõ Phần lớn diện tích đất trên Cần Giờ là rừng ngập mặn – là khu dự trữ sinh quyển thế giới nên có thể nói vị trí Vin Cần Giờ là độc bản và không thể sao chép

Chuyên gia bất động sản Nhật Phạm cũng chia sẻ: “Một đô thị ven biển nếu chỉ có cát và nước biển thì chưa đủ khác biệt. Cần Giờ đặc biệt ở chỗ vừa có biển, vừa có rừng sinh quyển. Đây là yếu tố khiến Vinhome Cần Giờ mang giá trị gấp đôi: vừa là bất động sản, vừa là tài sản sinh thái hiếm có trên thế giới.”

Biểu tượng mới – Tài sản gắn liền với thương hiệu quốc gia

Không chỉ sở hữu lợi thế độc bản về vị trí, Vinhomes Cần Giờ còn được định vị trở thành biểu tượng đô thị biển đầu tiên của TP.HCM. Với quy mô 2870ha và vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD, dự án quy hoạch đầy đủ các phân khu: tài chính – thương mại, nghỉ dưỡng cao cấp, căn hộ, biệt thự và shophouse.

Uy tín từ Vinhomes là “tấm bảo chứng” cho tính khả thi và tầm vóc. Các công trình mang tính biểu tượng như tòa tháp tài chính 108 tầng, quảng trường biển, bến du thuyền quốc tế, cùng hệ thống tiện ích giáo dục – y tế – thương mại đồng bộ, tất cả tạo nên một đô thị có sức sống lâu dài.

Tòa tháp tài chính 108 tầng, biểu tượng mới tại khu đô thị Vinhomes Green Paradise

Với vị thế quỹ đất ven biển duy nhất của TP.HCM, cộng hưởng cùng hạ tầng chiến lược và uy tín của Vinhomes, dự án này không chỉ đơn thuần là một dự án bất động sản, mà là cơ hội lịch sử dành cho những nhà đầu tư có tầm nhìn. Khi thiên nhiên, hạ tầng và thương hiệu hội tụ, giá trị tài sản sẽ vượt xa phạm vi thị trường thông thường. Chính vì vậy, năm 2025 chính là thời điểm vàng để nắm giữ một phần di sản này – quỹ đất độc bản sẽ trở thành nền tảng cho tương lai của đô thị biển đầu tiên tại TP.HCM.

