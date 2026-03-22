Vinh danh các cá nhân, tập thể xuất sắc tại Giải việt dã Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ XXX năm 2026 – Cúp Xi măng Long Sơn

Sau những cuộc tranh tài sôi nổi, hấp dẫn trên đường chạy, Giải việt dã Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ XXX năm 2026 – Cúp Xi măng Long Sơn đã khép lại với nhiều dấu ấn chuyên môn, vinh danh các cá nhân và tập thể xuất sắc.

Ở nội dung 3.000m nữ, VĐV Bùi Thị Đào (đoàn xã Thọ Long) đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ để cán đích đầu tiên, thể hiện phong độ ấn tượng và bản lĩnh thi đấu vững vàng.

Vị trí thứ nhì và ba lần lượt thuộc về các VĐV Nguyễn Thị Hải Yến (phường Hạc Thành) và Trịnh Thị Bảo Ngọc (phường Hạc Thành), tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn đến những mét chạy cuối cùng.

Ban Tổ chức cũng trao giải khuyến khích cho các VĐV xếp từ thứ 4 đến thứ 10 ở nội dung 3.000m nữ.

Nội dung 5.000m nam chứng kiến màn đua tranh quyết liệt giữa các chân chạy hàng đầu. VĐV Lê Văn Đảng (đoàn phường Hàm Rồng) đã bứt phá ở giai đoạn quyết định để giành vị trí cao nhất.

Các vị trí tiếp theo thuộc về Nguyễn Văn Bao (phường Hạc Thành) và Trương Việt Thành (phường Hàm Rồng), khép lại một đường chạy giàu kịch tính và tốc độ.

Ban Tổ chức trao giải khuyến khích cho các VĐV xếp từ thứ 4 đến thứ 10 ở nội dung 5.000m nam.

Ở nội dung đồng đội nữ, đoàn phường Hạc Thành đã thi đấu ấn tượng, giành vị trí nhất toàn đoàn. Các vị trí thứ nhì và ba lần lượt thuộc về đoàn xã Thọ Long và phường Hàm Rồng.

Ở nội dung đồng đội nam, đoàn phường Hàm Rồng xuất sắc giành vị trí cao nhất, với sự thể hiện đồng đều của các VĐV. Xếp sau là các đoàn xã Hoa Lộc và phường Hạc Thành.

Trên bảng xếp hạng toàn đoàn, đoàn phường Hạc Thành giành giải nhất, khẳng định sự đầu tư bài bản và chất lượng lực lượng VĐV.

Các đoàn phường Hàm Rồng và xã Cẩm Tú lần lượt xếp thứ nhì và ba toàn đoàn.

Trước đó, tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức cũng tri ân, tặng hoa các đơn vị tài trợ đã đồng hành, góp phần vào thành công chung của giải đấu.

Không chỉ là cuộc tranh tài về thể lực và ý chí, giải đấu còn là dịp lan tỏa mạnh mẽ tinh thần rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe trong cộng đồng.

Những bước chạy bền bỉ, những nỗ lực không ngừng nghỉ cùng sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả đã tạo nên một ngày hội thể thao sôi động, giàu cảm xúc.

Giải việt dã Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ XXX năm 2026 – Cúp Xi măng Long Sơn khép lại thành công, để lại nhiều ấn tượng đẹp, tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những giải thể thao phong trào tiêu biểu của tỉnh.

Hoàng Sơn