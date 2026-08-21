VINASME kỷ niệm 20 năm thành lập: Từ nền tảng 20 năm đến khát vọng phát triển

Ngày 25/8/2026, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Ảnh:thoibaonganhang.vn

Với chủ đề “Từ nền tảng 20 năm đến khát vọng phát triển” và thông điệp “Kết nối giá trị - Sáng tạo tương lai”, sự kiện là dịp nhìn lại chặng đường 20 năm xây dựng, phát triển của VINASME, đồng thời xác lập định hướng mới trong bối cảnh kinh tế tư nhân được đặt vào vị trí một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Lễ kỷ niệm dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các bộ, ngành, địa phương; các hội, hiệp hội, tổ chức quốc tế, chuyên gia và doanh nghiệp hội viên.

Từ 300 hội viên đến mạng lưới hơn 65.000 hội viên

VINASME được thành lập ngày 27/4/2005, từ 300 doanh nghiệp hội viên và hai liên minh hợp tác xã cấp tỉnh. Sau 20 năm hoạt động, Hiệp hội hiện có hơn 65.000 hội viên, 54 hội, hiệp hội thành viên tại 34 tỉnh, thành phố, cùng hệ thống các đơn vị chuyên môn và hỗ trợ doanh nghiệp.

Giai đoạn mới, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) sẽ chuyển mạnh từ hỗ trợ sang tạo cơ hội phát triển cho doanh nghiệp.

Trong quá trình phát triển, VINASME đã phát huy vai trò cầu nối giữa cơ quan hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp. Hiệp hội tham gia góp ý Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017; kiến nghị sửa đổi các quy định về thủ tục hành chính, đất đai, thuế, tín dụng; đồng thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn để gửi tới các cơ quan có thẩm quyền.

VINASME cũng tham gia các đề án hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ nâng cao năng lực hội nhập và chuyển đổi số. Các chương trình xúc tiến thương mại, đào tạo góp phần mở thêm kênh tiếp cận vốn, công nghệ và thị trường cho doanh nghiệp.

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, các cấp hội còn tích cực vận động nguồn lực cho an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai và gia đình chính sách. VINASME được tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2016; năm 2026, Hiệp hội và Chủ tịch Nguyễn Văn Thân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Chuyển từ hỗ trợ sang tạo cơ hội phát triển

Giai đoạn tới, VINASME xác định bốn ưu tiên: hoàn thiện thể chế cho kinh tế tư nhân; thúc đẩy chuyển đổi số; hỗ trợ doanh nghiệp “chuẩn hóa - số hóa - xanh hóa”; kết nối vốn, thị trường và chuỗi cung ứng trong nước, quốc tế.

TS. Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch VINASME. Ảnh:thoibaonganhang.vn

Chủ tịch VINASME Nguyễn Văn Thân nhấn mạnh, điều doanh nghiệp nhỏ và vừa cần không chỉ là chính sách hỗ trợ, mà là cơ hội tiếp cận thị trường, đơn hàng, vốn, công nghệ và môi trường kinh doanh thuận lợi. VINASME sẽ chuyển mạnh từ hỗ trợ sang tạo cơ hội phát triển; lấy năng suất, doanh thu, khả năng mở rộng thị trường và năng lực tuân thủ làm thước đo hiệu quả.

Từ góc nhìn của tập đoàn nông nghiệp công nghệ cao đã chuyển đổi thành công mô hình chuỗi giá trị thương mại tuần hoàn trên phạm vi đa quốc gia, bà Đặng Huỳnh Ức My, Phó Chủ tịch VINASME và Chủ tịch HĐQT AgriS cho biết, VINASME đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về năng lực kết nối, đổi mới sáng tạo và hội nhập. Đồng thời, đòi hỏi VINASME nâng cao năng lực kết nối, đổi mới sáng tạo và hội nhập; làm cầu nối giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với đơn vị dẫn dắt, định chế tài chính, tổ chức khoa học và đối tác quốc tế.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu VINASME. Ảnh:thoibaonganhang.vn

Dấu mốc 20 năm vì vậy không chỉ là dịp nhìn lại hành trình phát triển của VINASME, mà còn mở ra một giai đoạn mới trong phương thức đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – số hóa hơn, liên kết hơn và hướng mạnh hơn tới thị trường trong nước cũng như quốc tế.