Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào kinh doanh, bán hàng

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong kinh doanh, bán hàng đang từng bước trở thành giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh, HTX, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), các chuỗi bán lẻ - dịch vụ trên địa bàn tỉnh nâng cao hiệu quả quản lý, kinh doanh, chăm sóc khách hàng. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng góp phần chuẩn hóa quản lý tài chính - thuế, thúc đẩy chuyển đổi số (CĐS) và tạo nền tảng để hộ kinh doanh từng bước chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu đẩy mạnh ứng dụng AI giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Nâng cao trải nghiệm cho khách hàng

Nhận thức rõ vai trò của công nghệ và AI trong hoạt động kinh doanh, với mạng lưới hơn 2.700 nhà thuốc, gần 240 trung tâm tiêm chủng tại 34 tỉnh nói chung, hơn 50 nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng thuộc Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu trên địa bàn tỉnh nói riêng đã đẩy mạnh ứng dụng AI, dữ liệu vào vận hành, kinh doanh và chăm sóc khách hàng.

Ông Ngô Quốc Bảo, Giám đốc cấp cao Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu, cho biết: Mục tiêu của Long Châu là cung cấp sản phẩm tốt, dịch vụ thuận tiện với nguyên tắc đúng thuốc, đúng lúc, đúng người và đúng nơi. Để hiện thực hóa mục tiêu này, hệ thống đang ứng dụng AI, Machine Learning và dữ liệu vào hoạt động vận hành, từ phân tích nhu cầu sử dụng thuốc theo khu vực, nhóm bệnh, mùa vụ đến tối ưu cơ cấu hàng hóa tại từng nhà thuốc.

Theo đó, thay vì phân bổ hàng hóa theo một mô hình thống nhất, hệ thống có thể dự báo nhu cầu và điều chỉnh phù hợp với đặc thù chăm sóc sức khỏe của từng khu vực.

Không chỉ phục vụ công tác vận hành, dữ liệu còn được Long Châu sử dụng để từng bước cá nhân hóa trải nghiệm chăm sóc sức khỏe. Việc phân tích nhu cầu, hành vi sử dụng dịch vụ và phản hồi của khách hàng giúp hệ thống có thêm cơ sở cải tiến sản phẩm, dịch vụ, đưa ra các giải pháp phù hợp với từng nhóm khách hàng.

Trên nền tảng số, Long Châu liên tục phát triển các tính năng dựa trên nhu cầu thực tế, hành vi sử dụng và những khó khăn khách hàng gặp phải trong quá trình chăm sóc sức khỏe. Từ tìm kiếm thông tin, tư vấn, mua thuốc đến theo dõi quá trình sử dụng, các tiện ích số hướng tới giúp người dân tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn.

Ngoài ra, hệ thống mở rộng các kênh hỗ trợ khách hàng, kết nối ứng dụng Long Châu với các nền tảng trực tuyến, zalo và đội ngũ dược sĩ tại nhà thuốc.

Công nghệ cũng được ứng dụng để chuẩn hóa, kiểm soát quy trình vận hành theo thời gian thực, từ quản lý hàng hóa, kiểm kê đến tối ưu thời gian phục vụ tại nhà thuốc.

Đồng hành cùng hộ kinh doanh, HTX và doanh nghiệp

Nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong CĐS, thực hiện Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về CĐS, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Thuế Thanh Hóa, Công ty CP MISA và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh triển khai chương trình hỗ trợ hộ kinh doanh, HTX, DNNVV, các chuỗi bán lẻ - dịch vụ ứng dụng AI trong kinh doanh, bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Theo ông Nguyễn Văn Tước, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, khu vực hộ kinh doanh, HTX và DNNVV có vai trò quan trọng đối với kinh tế của tỉnh, đóng góp vào thu ngân sách, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, đây cũng là khu vực còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình CĐS do phương thức quản lý chủ yếu còn thủ công; kỹ năng lựa chọn, ứng dụng các công cụ số, AI còn hạn chế; trong khi yêu cầu về quản lý thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và minh bạch dữ liệu ngày càng cao.

Chương trình phối hợp giữa Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan Thuế các cấp, UBND các xã, phường và Công ty CP MISA được triển khai nhằm từng bước tháo gỡ những khó khăn trên, đưa các công cụ số, AI đến gần hơn với hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ triển khai tối thiểu một bộ công cụ AI tích hợp, hỗ trợ các hoạt động kinh doanh, quản trị tài chính, bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Cùng với đó, tổ chức đào tạo, tư vấn, hướng dẫn sử dụng bộ công cụ AI trực tiếp và trực tuyến cho tối thiểu 3.000 hộ kinh doanh, HTX, DNNVV trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn tối thiểu 5 chuỗi bán lẻ, dịch vụ quy mô lớn ứng dụng AI vào quy trình vận hành thực tế.

Chương trình cũng hướng tới mục tiêu giúp 100% hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm tiếp cận các công cụ số, ứng dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, kê khai thuế minh bạch và từng bước chuyển đổi lên doanh nghiệp. Đến nay, đã có hơn 1.480 hộ kinh doanh, HTX, DNNVV trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ.

Việc đưa AI và các công cụ số vào hoạt động kinh doanh không chỉ giúp các đơn vị nâng cao hiệu quả quản lý, bán hàng, chăm sóc khách hàng mà còn góp phần hình thành phương thức quản trị hiện đại, thúc đẩy CĐS trong cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Linh Hương