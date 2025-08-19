Vinamilk hỗ trợ đồng bào Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã trao đến tay người dân và các em học sinh tại 4 xã miền núi Nghệ An 500 thùng sữa và gần 400 phần quà gồm balo, vở, bút, dụng cụ học tập.

Tương Dương, Lượng Minh, Mỹ Lý và Nhôn Mai là 4 xã chịu ảnh hưởng nặng nề trong trận lũ lịch sử sau cơn bão số 3, hơn 400 căn nhà đã bị cuốn trôi hoàn toàn, gây thiệt hại nặng nề cho địa phương và người dân nơi đây. Cơn bão đi qua để lại lũ quét, sạt lở đất làm gián đoạn giao thông, hư hỏng nhà cửa, cuốn trôi nhiều tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Đoàn công tác cứu trợ của Vinamilk đã kịp thời có mặt, mang theo 500 thùng sữa và gần 400 phần quà gồm balo, vở, bút và dụng cụ học tập gửi tới người dân và các em học sinh vùng lũ. Đó không chỉ là những món quà vật chất, mà còn là sự quan tâm, là tình cảm chân thành được gửi gắm từ hàng ngàn trái tim của cán bộ, công nhân viên công ty Vinamilk.

Sau cơn lũ dữ, con đường dẫn vào các xã vùng cao Tương Dương, Lượng Minh, Mỹ Lý, Nhôn Mai trở nên vô cùng gian nan. Trời nắng như đổ lửa, cái nóng gần 40 độ hầm hập trên từng tấc da, nhưng đoàn công tác vẫn kiên trì băng qua những đoạn đường sạt lở, bùn đất nhão nhoét, đá hộc lởm chởm.

Mặc dù cơn bão đã đi qua, nhưng cảnh tượng tan hoang vẫn còn hiện hữu khắp nơi, người dân vẫn đang oằn mình gượng dậy sau lũ, với biết bao nhọc nhằn và thiếu thốn. Sau hai tuần nhiều điểm sạt lở khiến xe phải dừng lại, hàng hóa được chuyền tay qua những đoạn đường bộ khó khăn.

Điểm đến đầu tiên của đoàn là Bản Thạch Dương (xã Tương Dương, Nghệ An) nằm bên bờ sông Lam. Đây là một trong những bản chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận bão lũ vừa qua. Hơn 110 hộ dân nơi đây bị ảnh hưởng, nhiều nhà cửa và tài sản bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng.

Ông Nguyễn Danh Đạo, Giám đốc Nhà máy Sữa Nghệ An (thuộc Vinamilk) cùng các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi, động viên và trao sữa, trao quà cho bà con tại xã Tương Dương, mong bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Đại diện Vinamilk, ông Trịnh Xuân Đạt, Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Sữa Nghệ An, chia sẻ: “Đằng sau mỗi hộp sữa, phần quà là tấm lòng của người Vinamilk. Chúng tôi hi vọng sự đồng hành này sẽ là nguồn động viên để bà con thêm vững vàng và trẻ em có thể tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng những ước mơ.”

Tiếp tục hành trình, đoàn đến xã Lượng Minh. Những thùng sữa và phần quà được trao tận tay người dân và các em học sinh như tiếp thêm năng lượng sống sau nhiều ngày thiếu thốn của bà con. Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Lượng Minh (Nghệ An) thay mặt nhân dân địa phương gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) và toàn đoàn.

Vượt hơn 150km, đoàn công tác đến xã biên giới Mỹ Lý. Đây là một trong những địa phương chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất với hơn 200 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Những phần quà, hộp sữa và lời động viên chân thành đã giúp xoa dịu phần nào nỗi đau mất mát của người dân nơi đây. “Lũ cuốn trôi hết giờ chúng tôi rơi vào cảnh trắng tay, không biết bấu víu vào đâu. Giữa lúc khó khăn nhất, Vinamilk đã vượt quãng đường xa để mang sữa và những phần quà trao tận tay người dân chúng tôi. Những món quà không chỉ giúp chúng tôi vơi bớt thiếu thốn mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin để chúng tôi gượng dậy, làm lại cuộc sống từ đầu.” – Chị Vi Thị Lương (xã Mỹ Lý) chia sẻ.

Khép lại hành trình, đoàn công tác đến với xã Nhôn Mai – xã vùng cao còn nhiều khó khăn về giao thông và đời sống. Những thùng sữa và phần quà vẫn tiếp tục được trao tận tay người dân và các em học sinh nơi đây.

Giữa bao gian khó, những gương mặt lem luốc, những ánh mắt từng hoang mang vì lũ, bỗng ánh lên rạng rỡ niềm vui khi đoàn công tác mang những món quà từ Vinamilk đến, đặc biệt là quà tặng dành riêng cho các em nhỏ. Trong ánh mắt lũ trẻ, không chỉ là niềm vui nhận quà, mà còn là hi vọng – hi vọng một năm học mới sẽ tốt đẹp hơn, dù cơn bão có làm mọi thứ đảo lộn. Đó là khoảnh khắc khiến mọi vất vả trên chặng đường dài trở nên nhẹ bẫng, bởi niềm tin và tình thương vẫn luôn hiện diện, sau những ngày bão giông.

Ông Nguyễn Danh Đạo, Giám đốc Nhà máy Sữa Nghệ An (thuộc Vinamilk), chia sẻ: “Có vào đến nơi, chứng kiến sự thiệt hại mới thấy sức phá hoại của thiên tai khủng khiếp thế nào, bà con vùng lũ khổ sở ra sao. Mặc dù 2 ngày theo chương trình rất vất vả, đi hàng trăm km đường rừng, nhưng thấy được niềm vui của bà con sau khi được đoàn chia sẻ, động viên, chúng tôi thấy chuyến đi rất ý nghĩa.”

Vừa qua, Mộc Châu Milk (đơn vị thành viên thuộc Vinamilk) cũng triển khai hoạt động hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ tại tỉnh Sơn La, trao tặng 200 thùng sữa cùng số tiền mặt hơn 50 triệu đồng do cán bộ, công nhân viên công ty đóng góp với tổng giá trị hỗ trợ lên đến 127 triệu đồng.

Đây là hành động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với bà con bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, đồng thời tiếp thêm nguồn dinh dưỡng và động lực để người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

