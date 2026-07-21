Viettel Store mở đặt trước Galaxy Z Flip8, Z Fold8, Z Fold8 Ultra: Ưu đãi lớn, hấp dẫn

Sau lễ ra mắt đầy ấn tượng của Samsung, Viettel Store đã chính thức mở cổng đặt trước cho bộ ba siêu phẩm màn hình gập thế hệ mới: Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra. Đi kèm với đó là chuỗi chương trình ưu đãi lớn và đặc quyền hấp dẫn dành riêng cho những khách hàng tiên phong muốn sở hữu sớm công nghệ đỉnh cao năm 2026.

Bộ ba Galaxy mới: Thiết kế mỏng nhẹ, hiệu năng mạnh, tích hợp AI

Sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra vào ngày 22/07/2026 tại thủ đô London (Anh) vừa qua đã biến nơi đây thành tâm điểm của giới công nghệ toàn cầu. Với thông điệp “A New Shape Unfolds”, Samsung không chỉ khẳng định vị thế tiên phong khi trình làng bộ ba siêu phẩm thế hệ mới, mà còn đánh dấu bước tiến vượt bậc của hệ sinh thái Galaxy Z Series. Thế hệ flagship gập năm nay đã được phân cấp rõ ràng hơn bao giờ hết, đáp ứng trọn vẹn từ gu thời trang thời thượng của giới trẻ cho đến nhu cầu xử lý công việc đa nhiệm đỉnh cao.

Tâm điểm của đợt ra mắt lần này là Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, mẫu máy hướng tới nhóm người dùng cần một thiết bị gập cao cấp, mạnh mẽ và toàn diện hơn. Máy có thiết kế siêu mỏng 4,1mm, nặng 215g — mỏng nhẹ nhất trong thế hệ Galaxy Z Fold, màn hình trong 8 inch độ sáng 3.000 nits, camera "chuẩn Galaxy S Ultra mới nhất" gồm cảm biến chính 200MP, góc siêu rộng 50MP và tele 10MP zoom quang 3x, pin 5.000mAh và sạc nhanh 45W.

Không chỉ tập trung vào phần cứng, Galaxy Z Fold8 Ultra còn tạo khác biệt nhờ khả năng đa nhiệm cùng AI trên màn hình lớn. Tính năng gợi ý thông minh Now Nudge hỗ trợ người dùng xử lý công việc nhanh hơn, đưa ra đề xuất phù hợp theo ngữ cảnh, cùng FanCam và Photo Assist tối ưu trải nghiệm chụp ảnh.

Ở nhóm máy gập nhỏ gọn, Samsung Galaxy Z Flip 8 tiếp tục hướng đến người dùng trẻ với thiết kế nhỏ gọn, mỏng 6,1mm, nặng 180g. Màn hình ngoài FlexWindow 4,1 inch có viền mỏng nhất từ trước đến nay, hỗ trợ thao tác nhanh nhờ 16 ứng dụng AI được tối ưu riêng. Máy có hệ thống FlexCam 50MP, hỗ trợ chụp chân dung, selfie linh hoạt. Màu sắc gồm Hồng Rosé, Đen Graphite và Trắng Cream.

Đáng chú ý, Samsung Galaxy Z Fold8 là mẫu máy hoàn toàn mới, được định vị như lựa chọn cân bằng giữa trải nghiệm màn hình lớn và tính di động. Với trọng lượng chỉ 201g — nhẹ nhất trong thế hệ Galaxy Z Fold, màn hình trong tỷ lệ 4:3 (7,6 inch, 3.000 nits), màn hình ngoài tỷ lệ 10:16 và bộ camera kép 50MP + 50MP, Galaxy Z Fold8 hướng tới người dùng muốn một chiếc điện thoại gập nhẹ trong tay, gọn trong túi nhưng vẫn đủ mạnh cho nhu cầu đa nhiệm. Máy có ba màu Tím Lavender, Đen Graphite và Trắng Cream.

Bộ ba sản phẩm mới của Samsung.

Viettel Store mở đăng ký sớm, ưu đãi hấp dẫn trước ngày ra mắt

Chương trình Đặt trước - Nhận hàng sớm đang chính thức diễn ra tại Viettel Store, áp dụng từ 22/07 đến 07/08/2026, với các mốc thời gian:

Trả hàng sớm: 08/08/2026

Chính thức mở bán: 18/08/2026

Khách hàng chỉ cần đặt cọc 500.000đ (đặt cọc online hoặc trực tiếp tại siêu thị) để giữ máy và lựa chọn 1 trong 2 chương trình ưu đãi:

KM1: Giảm ngay 5 triệu đồng + Giảm thêm 2 triệu đồng khi mua kèm gói cước.

KM2: Giảm ngay 3 triệu đồng + Giảm đến 5 triệu đồng khi thu cũ đổi mới.

Ưu đãi chung (áp dụng cho cả hai chương trình):

Giảm 1 triệu đồng khi trả góp qua Samsung Finance+.

Giảm 500.000đ khi thanh toán qua thẻ tín dụng MB Bank.

Trả góp 0% lãi suất, trả trước 0đ với kỳ hạn linh hoạt lên đến 24 tháng.

Gói dịch vụ Z Series trị giá đến 20 triệu đồng: miễn phí thay màn hình 1 lần trong 2 năm (15 triệu đồng), tặng gói Google AI Pro 6 tháng (3 triệu đồng), cùng đặc quyền hậu mãi (dán màn hình, kiểm tra thiết bị toàn diện, vệ sinh thiết bị, đặt hẹn sửa chữa, giao nhận tận nơi).

Ưu đãi mua kèm phụ kiện giảm đến 30%, mua kèm Galaxy Watch Ultra2/Watch9 giảm đến 3 triệu đồng.

Cơ hội quay số trúng quà với tổng giá trị đến 100.000.000đ (minigame “Đặt trước Galaxy Gập – Trúng Gấp Đôi Quà”, áp dụng đến hết 17/08/2026): 01 Galaxy Z Flip8 256GB, 02 Galaxy Watch9 40mm, 05 Galaxy Buds4, 88 Ví da Magnet.

Đặt trước, nhận ngay ưu đãi tại Viettel Store.

Với việc bộ ba Galaxy mới đã chính thức trình làng cùng hàng loạt nâng cấp đáng giá, chương trình đặt trước tại Viettel Store trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng muốn trải nghiệm sớm công nghệ gập thế hệ mới. Đặt cọc ngay hôm nay tại website hoặc hệ thống siêu thị Viettel Store trên toàn quốc để rinh siêu phẩm sớm nhất và nhận trọn ưu đãi hấp dẫn!