Xây dựng Báo cáo dự báo El Nino 2026-2027, nhận định nguy cơ tác động

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành văn bản số 8023/BNNMT-KTTV gửi Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia; các Bộ: Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Nội vụ; Tư pháp; Tài chính; Công Thương; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Dân tộc và Tôn giáo; Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về báo cáo dự báo El Nino 2026-2027, nhận định ban đầu về nguy cơ tác động và đề xuất khung kỹ thuật dự báo dựa trên tác động phục vụ quản trị rủi ro thiên tai.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Triển khai thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thông báo số 117-TB/VPTW ngày 4/7/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại Công văn số 6632/VPCP-NN ngày 9/7/2026 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Cục Khí tượng Thủy văn phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Báo cáo dự báo El Nino 2026–2027, nhận định ban đầu về nguy cơ tác động và đề xuất khung kỹ thuật dự báo dựa trên tác động phục vụ quản trị rủi ro thiên tai (Báo cáo).

Báo cáo được xây dựng theo hướng chuyển từ “dự báo hiện tượng” đơn thuần sang “cảnh báo tác động”, gắn kết chặt chẽ công tác phòng, chống thiên tai với mục tiêu bảo vệ các động lực tăng trưởng kinh tế.

Báo cáo được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ hỗ trợ tham mưu, tạo nền tảng căn bản để chuyển hóa từ ứng phó thụ động sang quản trị rủi ro chủ động, qua đó góp phần bảo vệ mục tiêu phát triển và duy trì ổn định kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn tới./.

Theo TTXVN