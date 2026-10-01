Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Vietravel Airlines khai trương đường bay Thanh Hóa - TP Hồ Chí Minh

Lê Hợi
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 1/10, tại Cảng Hàng không Thọ Xuân, Công ty CP Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) tổ chức khai trương đường bay Thanh Hóa - TP Hồ Chí Minh và chiều ngược lại. Tham dự có đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành có liên quan của tỉnh, Cảng Hàng không Thọ Xuân...

Vietravel Airlines khai trương đường bay Thanh Hóa - TP Hồ Chí Minh

Sáng 1/10, tại Cảng Hàng không Thọ Xuân, Công ty CP Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) tổ chức khai trương đường bay Thanh Hóa - TP Hồ Chí Minh và chiều ngược lại. Tham dự có đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành có liên quan của tỉnh, Cảng Hàng không Thọ Xuân...

Vietravel Airlines khai trương đường bay Thanh Hóa - TP Hồ Chí Minh

Cảng hàng không Thọ Xuân thực hiện nghi thức phun vòi rồng chào đón khai trương đường bay mới.

Trong ngày khai trương, chuyến bay mang số hiệu VU1120 chở theo hàng trăm hành khách từ TP Hồ Chí Minh đã hạ cánh xuống Cảng Hàng không Thọ Xuân lúc 10 giờ 15 phút.

Đón chuyến bay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường và các đại biểu đã tặng hoa, quà chúc mừng những hành khách đầu tiên; đồng thời tặng hoa chúc mừng cơ trưởng và phi hành đoàn.

Vietravel Airlines khai trương đường bay Thanh Hóa - TP Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường và các đại biểu tặng hoa chúc mừng những hành khách đầu tiên trong chuyến bay.

Việc Vietravel Airlines đưa đường bay Thanh Hóa - TP Hồ Chí Minh vào khai thác góp phần tăng thêm lựa chọn cho người dân, du khách; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn trong kết nối Thanh Hóa với TP Hồ Chí Minh và các địa phương phía Nam. Đây cũng là cơ sở để tăng cường kết nối du lịch, thương mại, đầu tư, góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế - xã hội giữa Thanh Hóa với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Vietravel Airlines khai trương đường bay Thanh Hóa - TP Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường và các đại biểu tặng hoa, quà chúc mừng những hành khách trong chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh tới Thanh Hóa.

Vietravel Airlines khai trương đường bay Thanh Hóa - TP Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường và các đại biểu tặng hoa chúc mừng cơ trưởng và phi hành đoàn.

Trong thời gian đầu khai thác, Vietravel Airlines duy trì tần suất 1 chuyến bay/ngày trên đường bay Thanh Hóa -TP Hồ Chí Minh và ngược lại.

Lê Hợi

Từ khóa:

#Tp Hồ Chí Minh #Cảng hàng không Thọ Xuân #Chủ tịch UBND tỉnh #Thanh hóa #Vietravel #Khai trương #Chuyến bay #Khai thác #Việt nam #Công ty

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Nhiệt điện Nghi Sơn chủ động “từ sớm, từ xa” - Giữ vững dòng điện an toàn mùa mưa bão 2026

Nhiệt điện Nghi Sơn chủ động “từ sớm, từ xa” - Giữ vững dòng điện an toàn mùa mưa bão 2026

Kinh tế
Nằm sát biển, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 luôn tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại do thiên tai. Ngay từ đầu năm 2026, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống thiên tai và quy trình an...
Tiềm năng phát triển công nghiệp đóng, sửa chữa tàu thủy

Tiềm năng phát triển công nghiệp đóng, sửa chữa tàu thủy

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Từ những con tàu vài nghìn tấn được đóng mới tại các cơ sở trong tỉnh đến dự án đóng, sửa chữa tàu quy mô 250 tỷ đồng chuẩn bị được triển khai, công nghiệp đóng tàu ở Thanh Hóa đang có những chuyển động mới. Lợi thế 120km bờ biển, hệ thống sông ngòi...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh