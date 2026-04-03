Viết tiếp bài ca ngày mới

Trang sử vàng lấp lánh chiến công của quân và dân Hàm Rồng đã khép lại cùng lịch sử, nhưng bản anh hùng ca ấy vẫn vang vọng cùng núi sông. Hơn 6 thập kỷ, Hàm Rồng từ “pháo đài bất tử” hiên ngang đã và đang vững tin viết tiếp bài ca ngày mới giữa thời bình.

Dự án Heragon City tọa lạc ở khu đô thị mới Nam Ngạn sẽ tạo ra diện mạo mới cho phường Hàm Rồng trong tương lai.

Là địa phương bị tổn thất nặng nề bởi cuộc kháng chiến chống Mỹ, mảnh đất Hàm Rồng kiên trung, anh dũng năm xưa nay đã chuyển mình thành trung tâm đô thị sầm uất, điểm đến văn hóa, lịch sử và du lịch hấp dẫn. Đặc biệt, sau khi sáp nhập các phường: Thiệu Dương, Đông Cương, Nam Ngạn và một phần phường Đông Thọ thuộc TP Thanh Hóa (cũ), phường Hàm Rồng (mới) hội tụ thêm nhiều thế mạnh để trở thành khu vực phát triển năng động của tỉnh Thanh Hóa.

Hàm Rồng là địa phương sở hữu nhiều danh thắng nổi tiếng như: Khu di tích lịch sử - văn hóa Hàm Rồng, di chỉ khảo cổ Đông Sơn. Trải dọc bên bờ sông Mã oai hùng là cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, có núi, có sông, có rừng cùng nhiều di tích có giá trị như đền thờ Đức Thánh Cả, đền Văn Thánh, động Tiên Sơn, miếu Đệ Nhị... Trên địa bàn phường còn có nhiều di tích lịch sử cách mạng như trận địa Đồi C4, Tượng đài Thanh niên xung phong, Đền thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ, Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đê Nam sông Mã, Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng... Với mạch nguồn giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống được kết tinh qua thời gian và lưu giữ đến hôm nay, phường Hàm Rồng đang có trong mình “trụ đỡ” tinh thần quan trọng, nguồn lực nội sinh để phát triển mạnh mẽ.

Với vị trí chiến lược, Hàm Rồng được quy hoạch thành đô thị đa chức năng, gắn kết với các khu vực lân cận. Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân phường Hàm Rồng luôn đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, Đảng ủy, UBND phường đã triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, trong đó tập trung khai thác lợi thế sẵn có để phát triển du lịch, dịch vụ - thương mại. Đặc biệt, Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã mở ra dư địa mới cho sự phát triển của phường Hàm Rồng trong tương lai.

Hạ tầng đồng bộ, kinh tế tăng trưởng, du lịch bứt phá đã đưa Hàm Rồng trở thành điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư. Hiện nay, trên địa bàn phường có nhiều dự án trọng điểm đang được triển khai. Nổi bật là dự án Heragon City tọa lạc ở khu đô thị mới Nam Ngạn, với 1.292 lô đất và nhà ở, tiếp giáp trực tiếp 3 trục giao thông huyết mạch. Heragon City được quy hoạch tổng thể với hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tích hợp đầy đủ các tiện ích và loại hình sản phẩm, từ biệt thự, liền kề, shophouse và đất nền, tạo ra không gian sống hài hòa và hiện đại. Với lợi thế “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận đại lộ”, Heragon City sau vài năm sẽ trở thành một vùng dân cư mới hiện đại bậc nhất ở Hàm Rồng.

Cách Heragon City không xa, dự án nhà ở xã hội Nam Ngạn được tỉnh Thanh Hóa khởi công tháng 10/2025 với quy mô 2,8ha cũng là điểm nhấn nổi bật trong quy hoạch phát triển phường Hàm Rồng. Ngoài 6 tòa chung cư cao 25 tầng với gần 2.400 căn hộ, dự án nhà ở xã hội Nam Ngạn còn có hơn 5.000m2 cho các hạng mục sân thể thao, đường dạo, bể bơi, mang đến sự nổi bật về kiến trúc đô thị. Trong thời gian này, phường Hàm Rồng cũng đang tích cực triển khai hạ tầng kỹ thuật chuẩn bị cho lễ khởi công khu tái định cư vị trí 1, vị trí 2 phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc- Nam. Hiện nay, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Hàm Rồng đã ký hợp đồng với đơn vị thi công là Tổng Công ty CP Miền Trung. Các khu tái định cư sau khi hoàn thành sẽ trở thành khu dân cư mới đồng bộ và hiện đại của địa phương.

Để giải quyết các “nút thắt” hạ tầng và kết nối với các khu đô thị mới, phường Hàm Rồng đã và đang tích cực hoàn thiện quy trình để triển khai Dự án cầu đường gom phía Bắc Đại lộ Hùng Vương, nối khu đô thị Bắc cầu Hạc với khu đô thị Đông Hải, tổng vốn đầu tư hơn 30 tỷ đồng và Dự án đường gom hai bên Đại lộ Hùng Vương, đoạn từ đường Thành Thái đến đường Trần Hưng Đạo. Ngoài tuyến đường kết nối với các khu đô thị mới, phường Hàm Rồng đã triển khai nhiều dự án dân sinh khác như: Dự án nâng cấp, cải tạo đường Đông Sơn; nâng cấp, cải tạo đường và hệ thống thoát nước khu vực chợ Bắc cầu Sâng; tuyến cống ngầm thoát nước kết hợp đường giao thông từ mặt bằng 85 ra sông Hạc; mở rộng đường liên phố 5, 6, 7, 8...

Giai đoạn 2021-2025, phường Hàm Rồng đã triển khai 126 dự án đầu tư công, với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng. Xác định nguồn vốn đầu tư công phải thực sự đóng vai trò dẫn dắt, lấy “đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư” để phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, UBND phường Hàm Rồng đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra, rà soát từng dự án, đặc biệt là các dự án mới khởi công; kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, phạm vi, quy mô của từng dự án theo đúng quy hoạch, đúng định hướng, đúng mục tiêu đã được duyệt. Đồng thời, theo dõi sát tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của từng dự án; tổng hợp, xem xét điều chuyển vốn của các dự án chậm thực hiện, có kết quả giải ngân thấp sang các dự án có nhu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, có khả năng giải ngân tốt hơn.

Bài ca về Hàm Rồng hôm nay không chỉ được viết nên từ những huyền thoại trong mưa bom bão đạn. Hơn hết, đó là bài ca về sự nỗ lực, phấn đấu, chung sức đồng lòng của các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân nơi đây trong hành trình xây dựng và phát triển. Hàm Rồng hôm nay đang viết tiếp bài ca ngày mới với những dự án, những khu công nghiệp, những công trình kiến trúc mới đã và đang hiện hữu, tạo cho Hàm Rồng một dáng dấp mới - dáng dấp của sự phát triển hiện đại, bền vững.

Bài và ảnh: Minh Khôi