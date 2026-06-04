Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Xử lý các dự án tồn đọng là nhiệm vụ chính trị cấp thiết

Chiều 4/6, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đi kiểm tra thực địa và làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn phường Sầm Sơn và phường Nam Sầm Sơn. Qua kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển đô thị và du lịch của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các thành viên trong đoàn kiểm tra thực địa Dự án Khu dân cư, tái định cư thôn Hồng Thắng.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo phường Sầm Sơn và phường Nam Sầm Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các thành viên trong đoàn kiểm tra thực địa Dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội (Nhà đầu tư là Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời).

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các thành viên trong đoàn kiểm tra thực địa Dự án Khu vườn đảo hoang và Hoài niệm thuộc Khu du lịch văn hóa sinh thái núi Trường Lệ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các thành viên trong đoàn kiểm tra thực địa Khu đô thị sinh thái biển Đông Á tại phường Sầm Sơn và phường Nam Sầm Sơn.

Còn 21 dự án tồn đọng cần được tháo gỡ, xử lý

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các thành viên trong đoàn công tác đã kiểm tra thực địa Dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội (Nhà đầu tư là Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời); Dự án Khu dân cư, tái định cư thôn Hồng Thắng; Dự án Khu vườn đảo hoang và Hoài niệm thuộc Khu du lịch văn hóa sinh thái núi Trường Lệ; Khu đô thị sinh thái biển Đông Á tại phường Sầm Sơn và phường Nam Sầm Sơn. Qua kiểm tra cho thấy, nhiều dự án còn tồn tại các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, xác định điều kiện kinh doanh bất động sản và việc chấp hành các quy định về quy hoạch, trật tự xây dựng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trình bày báo cáo.

Sau khi đi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đã chủ trì làm việc với các sở, ngành và lãnh đạo phường Sầm Sơn, phường Nam Sầm Sơn. Theo báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, hiện trên địa bàn 2 phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn còn 21 dự án tồn đọng. Trong số này có 13 dự án đã xác định được phương án khả thi để tiếp tục tháo gỡ theo quy định của pháp luật; 8 dự án còn tồn tại các vi phạm liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng, tài chính cần tiếp tục xử lý theo kết luận thanh tra, kiểm tra hoặc theo các cơ chế đặc thù được Trung ương cho phép.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái kết luận buổi làm việc.

Cần có quyết tâm chính trị cao trong quá trình giải quyết

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nêu rõ: Đây là những dự án có vai trò đặc biệt quan trọng đối với mục tiêu xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia và là một trong 5 trung tâm kinh tế động lực của tỉnh. Vì vậy, việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án này không chỉ nhằm xử lý tồn đọng, chống lãng phí mà còn trực tiếp tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế cho thấy việc xử lý các dự án trên vẫn còn nhiều khó khăn do: số lượng dự án tồn đọng lớn; nhiều dự án kéo dài qua nhiều thời kỳ pháp luật khác nhau; một số dự án liên quan đến việc lựa chọn nhà đầu tư, giao đất, cho thuê đất, dự án BT, xác định nghĩa vụ tài chính đất đai, giải phóng mặt bằng, thanh tra, kiểm tra và xử lý sau thanh tra.

“Đây đều là những nội dung phức tạp, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao, sự phối hợp đồng bộ và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị”, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh.

Để khẩn trương tháo gỡ, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng trên địa bàn phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành và địa phương liên quan tập trung quán triệt đầy đủ tinh thần Kết luận số 18 của Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận số 24 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 29 của Quốc hội, Nghị định số 147 của Chính phủ và Kết luận số 392 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xác định việc xử lý các dự án tồn đọng là nhiệm vụ chính trị cấp thiết, đặc biệt quan trọng trong năm 2026.

Ban Chỉ đạo 751 tỉnh, các ngành chức năng, các địa phương khẩn trương hoàn thành rà soát toàn bộ danh mục các dự án tồn đọng trên địa bàn 2 phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn nói riêng và toàn tỉnh nói chung; phân loại cụ thể từng dự án theo nhóm vướng mắc; xác định chính xác các trường hợp thuộc phạm vi điều chỉnh, đủ điều kiện áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 29, Nghị định 147. Trên cơ sở đó, xây dựng phương án, kế hoạch, xác định rõ lộ trình xử lý, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm người đứng đầu theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; yêu cầu báo cáo Thường trực Tỉnh ủy các phương án, kế hoạch thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh: Trong quá trình xử lý phải bám sát nguyên tắc, quy định của Trung ương, các quy định của pháp luật. Đối với các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán hoặc kết luận của cơ quan có thẩm quyền, phải ưu tiên tổ chức thực hiện dứt điểm các nội dung đã được kết luận; không để tình trạng kết luận đã có nhưng chậm triển khai hoặc kéo dài nhiều năm.

Minh Hiếu