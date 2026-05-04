Việt Nam phấn đấu tăng tỷ suất sinh 2% mỗi năm, hướng tới mức sinh thay thế

Mức sinh tại Việt Nam giảm dưới ngưỡng thay thế, Bộ Y tế đặt mục tiêu tăng khoảng 2% mỗi năm, hướng tới ổn định mức sinh vào năm 2030.

Tổng tỷ suất sinh tại Việt Nam những năm gần đây có xu hướng giảm, từ 2,11 con/phụ nữ năm 2021 xuống 1,91 năm 2024 và 1,93 năm 2025, thấp hơn mức sinh thay thế. Tình trạng này diễn ra rõ nét tại các đô thị lớn và khu vực có điều kiện kinh tế-xã hội phát triển. Trước thực tế đó, Bộ Y tế đặt mục tiêu tăng tổng tỷ suất sinh trung bình khoảng 2% mỗi năm, từng bước đưa mức sinh trở lại ngưỡng thay thế vào năm 2030.

Kế hoạch cũng đề ra mục tiêu trên 95% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp đầy đủ thông tin về kết hôn, sinh con, đồng thời 100% tỉnh, thành phố triển khai chính sách hỗ trợ phù hợp. Các giải pháp trọng tâm gồm tăng cường truyền thông, hoàn thiện chính sách và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản./.

Theo TTXVN