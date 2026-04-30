Chủ động phòng, chống dịch bệnh mùa hè

Bước vào mùa hè, khi nền nhiệt tăng cao, mưa nắng thất thường và độ ẩm không khí luôn ở mức cao, môi trường sống trở thành điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus phát triển mạnh. Đây cũng là thời điểm nhiều dịch bệnh truyền nhiễm có xu hướng gia tăng, đặc biệt là các bệnh lây qua đường tiêu hóa, đường hô hấp và do muỗi truyền. Thực tế cho thấy, dù tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện vẫn trong tầm kiểm soát, song nguy cơ bùng phát trong thời gian tới là hoàn toàn có thể xảy ra nếu không chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống từ sớm, từ xa.

Cán bộ y tế giám sát mật độ muỗi tại một số điểm nguy cơ và ổ dịch sốt xuất huyết cũ.

Theo số liệu giám sát dịch tễ tuần 16 năm 2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, nhiều bệnh truyền nhiễm phổ biến trong mùa hè vẫn ghi nhận ca mắc rải rác trong cộng đồng. Cụ thể, toàn tỉnh ghi nhận 29 ca mắc tay chân miệng, 10 ca sốt phát ban nghi sởi, 1 ca nghi sốt xuất huyết và 3 ca nghi mắc COVID-19. Dù chưa ghi nhận ổ dịch tập trung hay trường hợp tử vong, song một số bệnh có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, bệnh tay chân miệng cộng dồn từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 328 ca, tăng mạnh so với 28 ca của cùng kỳ năm 2025. Điều này cho thấy nguy cơ lây lan trong cộng đồng, nhất là tại các nhóm trẻ nhỏ, đang hiện hữu và cần được kiểm soát chặt chẽ. Cùng với đó, tại khu vực miền Bắc, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm cũng diễn biến phức tạp với hàng nghìn ca tay chân miệng và hàng trăm ca sốt phát ban nghi sởi được ghi nhận từ đầu năm đến nay. Các ca bệnh phần lớn xuất hiện rải rác, chưa hình thành ổ dịch lớn, nhưng chính sự phân tán này lại tiềm ẩn nguy cơ lan rộng nếu công tác giám sát không được duy trì thường xuyên, liên tục. Thực tế những năm trước cho thấy, nhiều đợt bùng phát dịch bệnh thường bắt đầu từ những ca bệnh đơn lẻ trong cộng đồng, sau đó lan nhanh do tâm lý chủ quan, lơ là trong phòng bệnh.

Trước thực tế đó, nhiều địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch ngay từ đầu mùa. Tại xã An Nông, công tác phòng, chống dịch bệnh được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, được xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai đồng bộ. Công tác phối hợp với chính quyền địa phương được tăng cường, đặc biệt trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia vệ sinh môi trường, loại bỏ các dụng cụ chứa nước có nguy cơ phát sinh muỗi truyền bệnh. Các hoạt động như ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, lật úp các vật dụng phế thải, không để nước đọng... được duy trì thường xuyên. Nhờ đó, ý thức của người dân từng bước được nâng lên, góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh ngay từ cộng đồng.

Hiện nay, trong bối cảnh thời tiết đang chuyển sang mùa nóng ẩm - điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển, nguy cơ gia tăng số ca mắc sốt xuất huyết vẫn hiện hữu, đòi hỏi các địa phương không được chủ quan, lơ là. Trao đổi về vấn đề này, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lê Hồng Sơn, cho biết: Dịch bệnh mùa hè có đặc điểm diễn biến nhanh, khó lường, trong khi các yếu tố nguy cơ trong cộng đồng vẫn còn tồn tại. Vì vậy, việc chủ động giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời ngay từ ca bệnh đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng. Các địa phương cần tiếp tục duy trì các hoạt động phòng, chống dịch thường xuyên, không để xảy ra tình trạng bị động khi dịch bùng phát. Bên cạnh đó, ngành y tế cũng cần tăng cường giám sát đối với các bệnh truyền nhiễm khác như tay chân miệng, sởi, COVID-19... đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao như trường học, khu dân cư đông người, khu du lịch.

Cùng với đó, công tác chuẩn bị về nhân lực, vật tư, hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị y tế cũng được chú trọng nhằm đảm bảo sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Các cơ sở điều trị được yêu cầu đảm bảo tốt công tác thu dung, cấp cứu và điều trị bệnh nhân; hạn chế tối đa ca chuyển nặng và tử vong; đồng thời tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Một trong những giải pháp quan trọng là đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Thông qua nhiều hình thức, các thông điệp phòng bệnh được truyền tải rộng rãi, giúp người dân hiểu rõ nguy cơ và chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Bài và ảnh: Hà Phương