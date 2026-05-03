Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Số ca nhập viện cấp cứu tăng gần 20%

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai các giải pháp, bảo đảm tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh. Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế, số ca cấp cứu gia tăng 20% so với ngày thường và cùng kỳ năm trước.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, số lượng bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong những ngày nghỉ lễ tăng hơn 20% so với ngày thường và tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, năm nay số bệnh nhân cấp cứu do tai nạn giao thông giảm 11% so với năm 2025, nhưng bệnh nhân là người cao tuổi nhập viện do các bệnh lý đột quỵ, tim mạch và các bệnh mạn tính lại gia tăng.

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trường Sơn, Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Lường trước nhu cầu cấp cứu tăng trong dịp nghỉ lễ, bệnh viện đã bố trí đầy đủ nhân lực, chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị. Nhờ đó, các khâu tiếp nhận, xử trí bệnh nhân, kể cả các ca cấp cứu nặng đều được thực hiện kịp thời, hiệu quả".

Năm nay, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5 sát nhau. Do đó, để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và giảm tải sau kỳ nghỉ, hầu hết các bệnh viện trên địa bàn vẫn duy trì khám bệnh cho bệnh nhân ngoại trú.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 3/5), toàn tỉnh ghi nhận gần 36.000 lượt khám bệnh tại các cơ sở y tế; hơn 2.700 bệnh nhân phải nhập viện.

Riêng tai nạn giao thông có gần 600 trường hợp, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, số bệnh nhân nặng, phải nhập viện cấp cứu lại tăng gần 20%, có 2 trường hợp tử vong.

Nhiều bệnh viện thực hiện khám bệnh ngoại trú xuyên lễ để đáp ứng nhu cầu của người dân và giảm áp lực bệnh nhân sau kỳ nghỉ.

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn cho biết: “Do đặc thù là địa bàn du lịch, trong dịp nghỉ lễ, lượng bệnh nhân đến khám và cấp cứu tại bệnh viện tăng mạnh. Bệnh nhân ngoại trú tăng khoảng hơn 50% và bệnh nhân cấp cứu tăng khoảng 20% so với ngày thường. Các ca bệnh chủ yếu liên quan đến tai nạn rủi ro, chấn thương, cùng với các bệnh lý tiêu hóa, hô hấp và tim mạch".

Không chỉ tập trung cho công tác khám chữa bệnh, ngành y tế Thanh Hóa còn tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh, không để xảy ra các sự cố y tế đáng tiếc trong dịp nghỉ lễ.

Bác sĩ CKII Phùng Đức Toàn, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Trong những ngày nghỉ lễ, các cơ sở y tế đã thực hiện nghiêm công tác trực ở cả 4 cấp, bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư y tế phục vụ cấp cứu và điều trị. Đồng thời, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe người dân trong suốt kỳ nghỉ lễ".

Việc chủ động xây dựng phương án, bố trí nhân lực và nâng cao năng lực cấp cứu đã giúp các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ, góp phần bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân.

