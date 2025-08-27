Việt Á Land - Đại lý phân phối chiến lược dự án La Tiên Villa

Giữa bối cảnh Nha Trang đang vươn mình mạnh mẽ trở thành một đô thị biển quốc tế, sự xuất hiện của La Tiên Villa tại khu vực Bãi Tiên không chỉ bổ sung một sản phẩm bất động sản hạng sang, mà còn định hình một chuẩn mực sống mới, nơi giá trị nghỉ dưỡng, an cư và đầu tư cùng hòa quyện.

La Tiên Villa - Biệt thự ven vịnh Nha Trang

Nằm trong chiến lược phát triển của tỉnh Khánh Hòa, khu vực Bắc Nha Trang đang dần lộ diện như một cực tăng trưởng mới, một “tọa độ vàng” thu hút dòng vốn đầu tư mạnh mẽ. Sức bật từ hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ với cao tốc Bắc – Nam và sân bay quốc tế Cam Ranh đã tạo nên một mạng lưới kết nối hoàn hảo, biến Nha Trang trở thành điểm đến dễ dàng tiếp cận cho cả du khách trong nước và quốc tế.

Phối cảnh dự án La Tiên Villa

Tọa lạc tại vị trí độc bản ven vịnh ngọc, La Tiên Villa thừa hưởng trọn vẹn tiềm năng của khu vực. Với địa thế “tựa sơn hướng hải”, lưng tựa vào dãy núi Cô Tiên linh thiêng và tầm nhìn ôm trọn vịnh Nha Trang thơ mộng, dự án mang đến một không gian sống biệt lập nhưng không tách rời khỏi nhịp sống sôi động của thành phố. Đây không chỉ là một vị trí đắc địa về mặt phong thủy, mang lại vượng khí cho gia chủ, mà còn là một tài sản có khả năng gia tăng giá trị theo thời gian, song hành cùng sự phát triển của toàn khu vực.

La Tiên Villa không chỉ là một công trình kiến trúc, mà là một cơ thể sống, một bản giao hưởng của gió, ánh sáng và thiên nhiên. Dưới bàn tay tài hoa của kiến trúc sư Arturo (Duo Studio, Tây Ban Nha), triết lý “ngôi nhà biết thở” đã được hiện thực hóa một cách xuất sắc. Mỗi căn biệt thự được thiết kế để đón nhận tối đa luồng gió biển trong lành, len lỏi qua từng không gian nhờ hệ thống gạch gió đất nung và các chi tiết lấy cảm hứng từ văn hóa Chăm-pa bản địa.

Đây là kết quả của quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng về khí hậu và địa thế đặc trưng của Bãi Tiên, nhằm tạo ra những ngôi nhà không chỉ sang trọng về hình thức mà còn mang lại trải nghiệm sống thư thái, giao hòa tuyệt đối với tự nhiên. Với mật độ xây dựng lý tưởng chỉ 19,52%, La Tiên Villa thực sự là một ốc đảo bình yên, nơi con người tìm về để tái tạo năng lượng.

Hệ đặc quyền sống dành cho cộng đồng tinh hoa

Cuộc sống tại La Tiên Villa là một chuỗi trải nghiệm nghỉ dưỡng 365 ngày trong năm với hệ tiện ích được đầu tư bài bản, xứng tầm quốc tế. Các chủ nhân danh giá có thể bắt đầu một ngày mới năng động tại tổ hợp thể thao với 4 sân pickleball hiện đại, thư giãn bên hồ bơi vô cực ngắm trọn vịnh biển, hay tìm về sự tĩnh tại ở trung tâm chăm sóc sức khỏe hợp tác cùng đối tác Singapore.

Khi thành phố lên đèn, khu phố thương mại Boutique House và trung tâm hội nghị kết hợp Beach Club trở thành điểm đến lý tưởng cho những buổi gặp gỡ, giao lưu và giải trí. Tất cả các tiện ích được bố trí hài hòa trong một tổng thể khép kín, đảm bảo sự riêng tư và an ninh tuyệt đối, kiến tạo nên một cộng đồng cư dân văn minh và đẳng cấp.

Sự ra đời của La Tiên Villa được bảo chứng bởi uy tín của những tên tuổi hàng đầu. Chủ đầu tư KDI Holdings, với tầm nhìn và tiềm lực tài chính vững mạnh, đã đặt nền móng cho một dự án mang tính biểu tượng. Đặc biệt, sự đồng hành của Masterise Homes trong vai trò đơn vị đồng phát triển đã mang đến những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất. Vốn nổi tiếng với danh mục Bất động sản hàng hiệu lớn nhất Đông Nam Á, kinh nghiệm của Masterise Homes đảm bảo cho La Tiên Villa sự hoàn hảo từ khâu thiết kế, lựa chọn vật liệu cho đến quy trình vận hành, tạo ra một sản phẩm có giá trị bền vững cho các nhà đầu tư.

Việt Á Land - Đại lý phân phối chính thức dự án La Tiên Villa

Đại diện Việt Á Land - Đại lý phân phối chính thức dự án La Tiên Villa

KDI Holdings đã chính thức “chọn mặt gửi vàng”, hợp tác cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Á Land với vai trò là đại lý phân phối chính thức. Là một thương hiệu uy tín với hơn một thập kỷ kinh nghiệm trên thị trường bất động sản cao cấp, Việt Á Land chính là cầu nối uy tín, đảm bảo một hành trình sở hữu chuyên nghiệp và xứng tầm cho các chủ nhân tương lai.

Với đội ngũ chuyên viên am hiểu thị trường và tận tâm, Việt Á Land cam kết cung cấp những thông tin minh bạch, chính xác và đồng hành cùng khách hàng trong việc lựa chọn sản phẩm đầu tư phù hợp nhất.

Hiện tại, La Tiên Villa đang áp dụng chính sách tài chính đột phá, mở ra cơ hội sở hữu không thể bỏ lỡ cho 100 chủ nhân tiên phong. Khách hàng chỉ cần thanh toán 15% giá trị sản phẩm cho đến khi nhận bàn giao nhà, đồng thời được hưởng mức chiết khấu ưu đãi lên tới 17%. Không chỉ vậy, chủ đầu tư còn dành tặng gói hoàn thiện nội thất trị giá 1,6 tỷ đồng cùng một chiếc ghế bành Minotti Trio Armchair sang trọng trị giá 200 triệu đồng, hoàn thiện không gian sống đẳng cấp cho gia chủ.

Thông tin chi tiết về dự án La Tiên Villa, vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Á Land - Đại lý phân phối chính thức dự án La Tiên Villa

- Hotline dự án: 093 953 7777

- Website: https://villalatien.vn/

- Website: https://vietaland.com/

- Trụ sở chính: 280A16 Lương Định Của, Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

