Việc làm tại chỗ - Nền tảng an cư, động lực phát triển

Việc làm tại chỗ không chỉ giúp người lao động có thu nhập ổn định ngay trên quê hương mà còn hạn chế tình trạng di cư lao động. Từ sự phát triển của các doanh nghiệp, HTX và cụm công nghiệp tại địa phương, nhiều người dân đã có cơ hội an cư, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Công nhân làm việc tại Công ty TNHH Giầy Hiệp Thăng 1, xã Biện Thượng. Ảnh: Trần Hà

Những năm trước đây, tại nhiều vùng quê Thanh Hóa, hình ảnh những chuyến xe chở lao động vào Nam, ra Bắc làm việc sau mỗi dịp tết đã trở nên quen thuộc. Không ít gia đình có cả vợ chồng đi làm xa, con cái gửi ông bà chăm sóc. Mưu sinh giúp họ có thêm thu nhập nhưng cũng kéo theo nhiều nỗi lo về đời sống gia đình và sự gắn kết cộng đồng.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, bức tranh ấy đang dần thay đổi. Cùng với sự phát triển của các doanh nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất trên địa bàn, ngày càng nhiều lao động lựa chọn ở lại quê hương làm việc.

Anh Nguyễn Quang Thắng, xã Thiệu Tiến, từng có gần 10 năm làm công nhân tại một khu công nghiệp ở Bắc Ninh. Thu nhập khá nhưng cuộc sống xa nhà khiến anh luôn trăn trở. Năm 2025, khi Công ty HP Gamen tuyển dụng lao động may tại địa phương, anh quyết định trở về quê làm công nhân tổ cắt. Anh Thắng chia sẻ: “Trước đây mỗi năm chỉ về nhà vài lần. Giờ làm việc gần nhà, thu nhập ổn định, sáng đi làm, chiều về với gia đình. Cuộc sống tuy không giàu lên nhanh chóng nhưng yên tâm và hạnh phúc hơn rất nhiều”.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp giải quyết việc làm tại chỗ ở các địa phương chính là sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Những năm gần đây, cùng với Khu Kinh tế Nghi Sơn, hàng loạt cụm công nghiệp tại các địa phương được đầu tư hạ tầng và thu hút doanh nghiệp vào sản xuất. Điều này tạo ra hàng nghìn cơ hội việc làm cho lao động nông thôn.

Cụm công nghiệp Tư Sy đóng trên địa bàn 2 xã Nga Sơn và Nga Thắng, tỉnh Thanh Hóa có diện tích 15ha; tổng vốn đầu tư khoảng 96 tỷ đồng. Ngành nghề hoạt động chính trong cụm công nghiệp gồm: cơ khí; sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến nông, lâm sản; sản xuất máy móc thiết bị nông, lâm nghiệp; sản xuất hàng tiêu dùng; may mặc, da giày và các ngành nghề khác có liên quan. Đến nay, cụm công nghiệp đã thu hút được 2 nhà đầu tư thứ cấp, lấp đầy 48% diện tích. Trong đó, Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Minh Đức đã được chấp thuận đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩu với tên gọi Nhà máy may Hải Anh Nga Sơn. Dự án có tổng diện tích trên 3,1ha, tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng. Nhà máy sẽ đi vào hoạt động quý IV năm 2026, tạo việc làm cho 3.000 lao động.

Nhà máy may Hải Anh, thuộc Cụm công nghiệp Tư Sy, xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Còn tại xã Biện Thượng, việc hình thành cụm công nghiệp tại địa phương đang mở ra kỳ vọng lớn trong giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Trên địa bàn xã có 20 doanh nghiệp đang hoạt động; gần 400 cơ sở chế tác đá mỹ nghệ. Trong đó, Công ty TNHH Giầy Hiệp Thăng 1 đang tạo việc làm ổn định cho khoảng 1.000 lao động trên địa bàn xã và khu vực lân cận. Mỗi tháng, người lao động có thu nhập từ 6 đến 9 triệu đồng.

Ông Trịnh Việt Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Biện Thượng, cho biết: “Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp không chỉ góp phần tăng thu ngân sách mà còn là giải pháp quan trọng để nâng cao thu nhập cho người dân, cải thiện chất lượng cuộc sống”.

Bên cạnh đó, các làng nghề truyền thống đang đóng vai trò quan trọng trong giải quyết việc làm tại chỗ. Theo thống kê của Chi cục phát triển nông thôn Thanh Hóa, hiện trên địa bàn tỉnh có 123 nghề, làng nghề đã được công nhận. Không ít lao động sau khi hoàn thành công việc đồng áng đã tham gia sản xuất tại các cơ sở nghề truyền thống để tăng thêm thu nhập. Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, nơi nào giải quyết tốt việc làm cho người dân thì nơi đó có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững hơn.

Trong 7 tháng năm 2026, Thanh Hóa đã giải quyết việc làm cho khoảng 12 nghìn lao động, đạt trên 40% kế hoạch năm, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương. Khi người lao động có thể lập nghiệp ngay trên mảnh đất quê hương, đó không chỉ là câu chuyện của thu nhập hay sinh kế mà còn là nền tảng của an cư và phát triển bền vững.

Trần Hà