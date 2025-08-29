Vị trí Sun Solar Residence ở đâu? 3 Lợi thế vàng cho nhà đầu tư

Vị trí Sun Solar Residence được xem là “trái tim kim cương” của Đà Nẵng khi tọa lạc ngay lõi trung tâm phường Hải Châu - nơi hội tụ những đơn vị hành chính, tài chính và thương mại sầm uất nhất thành phố.

Với mặt tiền trực diện sông Hàn, liền kề cầu quay Sông Hàn và chỉ vài phút đến biển Mỹ Khê, dự án sở hữu tọa độ vàng hiếm hoi mà hiếm có dự án nào tái lập được. Không chỉ thuận tiện cho kết nối giao thông, sinh hoạt và làm việc, vị trí Sun Solar của Sun Group còn mang ý nghĩa phong thủy thịnh vượng, tạo lợi thế vượt trội cho cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư dài hạn. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết ngay qua bài viết dưới đây!

Vị trí Sun Solar Residence ở đâu?

Vị trí Sun Solar nằm tại số 09 Lê Duẩn, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Đây là vị trí hội tụ các yếu tố kim cương hiếm có: mặt tiền hướng sông Hàn, liền kề cầu quay Sông Hàn, chỉ 5 phút đến biển Mỹ Khê, 8 phút đến sân bay quốc tế và bao quanh bởi hệ thống tiện ích, trung tâm thương mại, hành chính lớn nhất thành phố.

Vị trí đắt giá của dự án Sun Solar Lê Duẩn

Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng kết nối:

. Chợ Hàn, Vincom Plaza, phố du lịch Bạch Đằng chỉ vài phút đi bộ.

. Phố Tây An Thượng – trung tâm cộng đồng người nước ngoài, tập trung dịch vụ F&B, café, spa, chỉ 5 phút di chuyển.

Công viên APEC, cầu Rồng, trung tâm hành chính thành phố trong phạm vi 5 phút lái xe.

. Sân bay quốc tế Đà Nẵng chỉ 8–10 phút, thuận tiện cho cả du khách lẫn giới chuyên gia quốc tế.

Không chỉ kết nối hạ tầng hoàn hảo, vị trí này còn mang đến lợi thế phong thủy mạnh mẽ.

Với thế đất ven sông Hàn – biểu tượng của Đà Nẵng, dự án vừa sở hữu không gian sống trong lành, vừa mang ý nghĩa “tụ thủy sinh tài”, luôn được giới thượng lưu ưu tiên lựa chọn.

3 lợi thế nổi bật từ vị trí Sun Solar Residence

Sở hữu toạ độ độc tôn ngay lõi trung tâm, vị trí Solar Residence không chỉ là nơi ở mà còn là tài sản mang tính biểu tượng. Dưới đây là ba lợi thế cốt lõi từ vị trí dự án, giúp Sun Solar trở thành điểm đến hàng đầu cho cả khách mua ở và nhà đầu tư.

Quỹ đất lõi trung tâm cực kỳ khan hiếm

Trong vòng bán kính 1km quanh cầu quay Sông Hàn, gần như không còn quỹ đất mới nào được cấp phép phát triển căn hộ. Chính vì vậy, Sun Solar Residence được xem là “viên kim cương cuối cùng” còn lại ở lõi trung tâm Đà Nẵng.

Thống kê của CBRE cho thấy, trong giai đoạn 2018–2024, giá căn hộ trung tâm Đà Nẵng đã tăng trung bình 8–12%/năm, trong khi nguồn cung gần như không bổ sung.

Thậm chí, tỷ lệ hấp thụ các dự án cao cấp tại Hải Châu đạt tới 90% ngay trong quý mở bán. Điều này phản ánh nhu cầu mạnh mẽ trong khi nguồn cung hữu hạn – một yếu tố tạo nên tiềm năng tăng giá dài hạn cho dự án của Sun Group.

Phối cảnh tầm nhìn sông Hàn đắt giá từ vị trí Sun Solar Đà Nẵng

Đầu tư vào vị trí trung tâm không chỉ là bài toán sinh lời, mà còn là sở hữu tài sản có tính sưu tầm.

Bởi trong tương lai, khi Đà Nẵng siết chặt quy hoạch và hạn chế cấp phép dự án mới tại khu vực lõi, những sản phẩm như dự án này sẽ trở thành “hàng hiếm” đúng nghĩa.

Liên kết giao thoa giữa sống – làm việc – du lịch

Không phải ngẫu nhiên mà căn hộ Sun Solar được định vị là “biểu tượng sống mới” tại Đà Nẵng. Vị trí này hội tụ ba dòng chảy lớn:Sống:

. Bao quanh là các tiện ích đô thị hoàn chỉnh – từ trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại đến khu phố mua sắm.

. Làm việc: Nằm ngay cạnh khu hành chính quận Hải Châu, gần các trục đường tài chính lớn, phù hợp cho giới chuyên gia, doanh nhân muốn vừa sinh sống vừa thuận tiện công việc.

. Du lịch: Liền kề bến du thuyền, chợ Hàn, cầu Rồng, biển Mỹ Khê – những điểm đến nổi tiếng nhất Đà Nẵng.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, năm 2024 thành phố đón hơn 7,3 triệu lượt khách, trong đó 65% có nhu cầu lưu trú tại khu vực trung tâm ven sông.

Vị trí của dự án vì thế hưởng lợi trực tiếp, vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa mở ra tiềm năng khai thác cho thuê ngắn và dài hạn.

Tầm nhìn biểu tượng không thể sao chép

Một trong những yếu tố đắt giá nhất tại Sun Solar Residence chính là tầm nhìn độc bản. Từ ban công căn hộ, cư dân có thể thu trọn toàn cảnh: sông Hàn, cầu quay Sông Hàn, trung tâm thành phố lung linh về đêm và xa xa là biển Mỹ Khê.

Trong bất động sản, “view” không chỉ là tiện ích, mà là thước đo giá trị tài sản. Theo báo cáo thị trường Savills, các căn hộ hướng sông/biển tại Đà Nẵng thường có giá cao hơn 20–30% so với căn hướng nội khu.

Với Sun Solar, toàn bộ 256 căn hộ đều được thiết kế để đảm bảo 100% không bị che chắn tầm nhìn, biến “view” trở thành tài sản đặc quyền của cư dân.

Tầm nhìn này không chỉ nâng tầm trải nghiệm sống, mà còn tạo nên sức hấp dẫn lâu dài trên thị trường thứ cấp. Nhà đầu tư nắm giữ sản phẩm tại đây vì thế không chỉ sở hữu một căn hộ, mà còn là một phần “di sản đô thị” của Đà Nẵng.

Sun Solar Residence hội tụ đầy đủ những yếu tố vàng: quỹ đất lõi trung tâm hiếm có, liên kết hoàn hảo giữa sống – làm việc – du lịch và tầm nhìn biểu tượng sông Hàn – cầu quay. Trong bối cảnh Đà Nẵng đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với sự trở lại mạnh mẽ của du lịch và dòng vốn đầu tư, sở hữu căn hộ tại dự án chính là lựa chọn thông minh và bền vững cho những ai muốn đón đầu thị trường ngay từ hôm nay.

