Vì sao giai đoạn 1 là “thời điểm vàng” để đầu tư Vinhomes Làng Vân?

Vinhomes Làng Vân là dự án đầu tiên đánh dấu sự hiện diện đầu tiên của Vinhomes tại thành phố Đà Nẵng – trung tâm du lịch và kinh tế trọng điểm miền Trung.

Trong bối cảnh hạ tầng khu vực đang chuyển mình mạnh mẽ, việc tham gia giai đoạn đầu của Vinhomes Làng Vân chính là lựa chọn mang tính chiến lược cho những người tiên phong. Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra 5 lý do cốt lõi khiến giai đoạn 1 chính là “điểm rơi vàng” để xuống tiền, cho cả nhà đầu tư và người mua ở thực. Hãy cùng theo dõi ngay!

5 lý do nên đầu tư Vinhomes Làng Vân giai đoạn 1

Vinhome Làng Vân không đơn thuần là một khu nghỉ dưỡng, mà là đô thị nghỉ dưỡng đầu tiên của Vinhomes tại Đà Nẵng, được quy hoạch bài bản và phát triển đồng bộ ngay từ giai đoạn đầu. Những ai đón đầu được giai đoạn 1 sẽ là người đặt nền móng cho một chu kỳ tăng trưởng mới tại khu vực ven biển được quy hoạch chiến lược nhất miền Trung.

Vị trí địa kinh tế hiếm có, mang tính bệ phóng dài hạn

Việc lựa chọn Làng Vân – một vùng đất biệt lập, sở hữu thế đất tựa núi – giáp biển – để đặt nền móng đầu tiên tại Đà Nẵng là quyết định phản ánh đúng triết lý phát triển lâu dài: tạo ra đô thị nơi chưa có đô thị, thay đổi bản đồ phát triển của cả một khu vực.

Làng Vân không chỉ có địa thế đẹp, mà còn nằm trên vành đai kết nối chiến lược giữa Đà Nẵng – Huế – khu kinh tế Chân Mây, cùng khả năng tiếp cận thuận tiện với trung tâm thành phố và sân bay quốc tế.

Vị trí độc tôn tựa sơn hướng hải của dự án Vinhome Làng Vân

Chính sự biệt lập này mới là điểm giá trị cốt lõi: nơi đây giữ nguyên vẹn hệ sinh thái tự nhiên, mang lại không gian sống riêng tư, trong lành mà không xa rời tiện nghi hiện đại. Điều mà các khu nghỉ dưỡng ven biển khác ngày càng đánh mất do áp lực thương mại hóa.

Việc sở hữu một sản phẩm tại giai đoạn khởi nguyên của một khu đô thị sinh thái như vậy là một lựa chọn mang tính bảo tồn – sưu tầm – và lâu dài còn giá trị hơn cả thương mại thuần túy.

Cột mốc chiến lược trong hành trình mở rộng của Vinhomes

Vinhomes Làng Vân hiện diện tại Đà Nẵng không chỉ để phục vụ nhu cầu nhà ở hay nghỉ dưỡng, mà để kiến tạo một hệ sinh thái đô thị kiểu mẫu lần đầu tiên xuất hiện tại miền Trung.

Đây là sự hiện diện mang tính chiến lược, đưa Đà Nẵng vào bản đồ đô thị Vinhomes toàn quốc, tương tự như Ocean Park từng thay đổi bộ mặt phía Đông Hà Nội.

Tham gia từ giai đoạn 1 đồng nghĩa với việc trở thành một phần trong “lực lượng kiến tạo” đầu tiên cho không gian sống và giá trị cộng đồng tại đây. Lợi thế không chỉ đến từ vị trí sản phẩm, mà còn từ việc đồng hành cùng quá trình phát triển đô thị từ những ngày đầu – điều mà mọi nhà đầu tư dài hạn đều hiểu rõ tầm quan trọng.

Hệ sinh thái sống đẳng cấp lần đầu tiên có mặt tại Đà Nẵng

Thương hiệu Vinhomes không đơn thuần xây nhà, mà phát triển hệ sinh thái sống tích hợp – điều đã được chứng minh qua nhiều đại đô thị tại Hà Nội và TP.HCM.

Và lần đầu tiên tại Đà Nẵng, một hệ sinh thái tương tự được đưa vào vận hành – nơi mọi nhu cầu sống, học tập, chăm sóc sức khỏe, giải trí, mua sắm đều hiện diện trong nội khu.

Phối cảnh Khu phức hợp và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân sau khi được phê duyệt quy hoạch .

Đây là mô hình “tự cung tự cấp” về dịch vụ, đảm bảo cư dân không cần rời khỏi khu đô thị mà vẫn tiếp cận được mọi tiện ích chất lượng cao – điều hiếm có tại các dự án nghỉ dưỡng ven biển khác, vốn chỉ chú trọng đến lưu trú ngắn hạn thay vì sinh sống dài hạn.

Biên độ lợi nhuận cao

Giai đoạn 1 của Vinhomes Làng Vân là thời điểm đô thị còn đang hình thành – cơ sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh, truyền thông thị trường chưa bùng nổ.

Đây chính là thời điểm lý tưởng để “vào sóng” – bởi mọi thứ còn chưa định hình, lựa chọn còn linh hoạt, và dư địa tăng trưởng còn lớn, biên độ lợi nhuận cao.

Việc đồng hành từ giai đoạn đầu mang lại quyền chủ động trong việc lựa chọn sản phẩm có vị trí đắc địa nhất – gần tiện ích trung tâm, sát biển, hướng phong thủy tốt.

Hưởng trọn đòn bẩy hạ tầng đang tăng tốc tại Tây Bắc Đà Nẵng

Phát triển một đô thị không thể tách rời khỏi bối cảnh hạ tầng khu vực. Và Tây Bắc Đà Nẵng – nơi đặt Vinhomes Làng Vân – đang bước vào giai đoạn “bứt tốc” về hạ tầng chưa từng có: từ cảng nước sâu Liên Chiểu, cao tốc La Sơn – Túy Loan, cho đến kế hoạch nâng công suất sân bay Đà Nẵng và mở rộng kết nối vùng với Lăng Cô – Huế.

Sự phát triển này không chỉ mang tính hỗ trợ về mặt kết nối, mà còn là bệ phóng cho giá trị khu đô thị tăng theo quy luật hạ tầng đi trước – giá trị theo sau.

Giai đoạn 1 của Vinhomes Làng Vân không đơn giản là thời điểm mua bất động sản, mà là thời điểm xác lập vị thế nhà đầu tư tiên phong, trong một khu đô thị mang tính biểu tượng đầu tiên của Vinhomes tại Đà Nẵng. Với sự đồng bộ từ quy hoạch, tiện ích, kết nối và tầm nhìn phát triển đô thị dài hạn, đây là cơ hội cho những ai nhìn xa, hiểu thị trường và sẵn sàng đồng hành cùng giá trị thực.

