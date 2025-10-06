Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nâng cao chất lượng công tác tham mưu

Nhiều năm qua, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ, trong đó công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức kỳ họp, tiếp xúc cử tri và tiếp công dân... đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 34, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ các nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, về chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và cả năm, bảo đảm sát, đúng, kịp thời, hiệu quả. Trong đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tham mưu cho Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành và các cơ quan hữu quan trên địa bàn tỉnh trên 90 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết thuộc chương trình được Quốc hội thảo luận, thông qua tại các kỳ họp.

Hoạt động giám sát được tăng cường, đã giúp Đoàn ĐBQH xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát tập trung vào các vấn đề đang được dư luận xã hội và cử tri quan tâm. Bên cạnh đó, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh còn chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức phục vụ các ĐBQH trong đoàn tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp với 130 cuộc, trên 27.620 cử tri tham gia. Đặc biệt, đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, các cơ quan tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề để góp ý vào các dự án như: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Bảo hiểm Xã hội (sửa đổi), Luật Công đoàn (sửa đổi)...; chuyên đề về các vấn đề liên quan tới quyền lợi của người lao động với sự tham gia của nhiều đối tượng khác nhau...

Cùng với đó, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã chủ động theo dõi việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau các kỳ họp Quốc hội. Tham mưu, phục vụ ĐBQH tiếp công dân và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Từ tháng 8/2021 đến hết tháng 6/2025, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổng hợp 682 nhóm kiến nghị và đã được 17 cơ quan chức năng trả lời bằng văn bản về 595/682 nhóm ý kiến, kiến nghị mà cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi đến trước và sau các kỳ họp Quốc hội, đạt 87,3%; đã phục vụ 39 buổi tiếp công dân của ĐBQH tỉnh tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh; tham mưu tiếp nhận 955 đơn...

Cùng với chỉ đạo tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tham mưu cho HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và cả năm. Trong đó, đã tham mưu, phục vụ 34 kỳ họp của HĐND tỉnh (gồm 9 kỳ họp thường lệ, 25 kỳ họp chuyên đề); ngay sau các kỳ họp đã tham mưu để ban hành 761 nghị quyết. Với quyết tâm đổi mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng các kỳ họp, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã xây dựng và triển khai ứng dụng phần mềm VNPT-Ecabinet, “Phòng họp không giấy” được thực hiện lần đầu tiên tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Từ đó đến nay đã có 33 kỳ họp HĐND tỉnh, hơn 40 phiên họp Thường trực HĐND tỉnh được tổ chức bằng hình thức này.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cũng phối hợp với các ban của HĐND tỉnh tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 45 phiên họp, 9 hội nghị liên tịch. Ngoài ra, còn phối hợp với các ban tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công 4 phiên giải trình theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Trong đó, các phiên giải trình đã được Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu triển khai với nội dung tập trung, có kế hoạch rõ ràng; bảo đảm tính tương tác trực tiếp giữa đại biểu, cơ quan quản lý và cử tri; đồng thời, mở rộng phạm vi tiếp nhận thông tin từ các điểm cầu, giúp phát hiện nhanh các vướng mắc và kiến nghị xử lý kịp thời.

Giai đoạn 2021-2025, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tham mưu cho HĐND tỉnh thực hiện hoạt động giám sát tại kỳ họp thông qua xem xét 32 báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và các báo cáo thẩm tra kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Cùng với đó, tham mưu cho HĐND tỉnh tiến hành các phiên chất vấn tại 7 kỳ họp thường lệ. Đồng thời, phối hợp tham mưu, phục vụ HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh thành lập 43 đoàn giám sát, tổ chức 220 cuộc giám sát để giám sát 34 chuyên đề và thành lập 11 đoàn khảo sát tổ chức 64 cuộc khảo sát để thực hiện khảo sát 11 chuyên đề. Nội dung giám sát, khảo sát ngày càng sát với thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, bao quát trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cũng đã tham mưu cho Thường trực HĐND chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giữa các ban của HĐND tỉnh đảm bảo hạn chế chồng chéo về nội dung, thời gian, địa điểm giám sát, khảo sát; tham mưu ban hành các kết luận giám sát với nhiều kiến nghị xác đáng. Sau giám sát, tham mưu phối hợp với các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện các kiến nghị và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động giám sát của HĐND. Đồng thời, đã phối hợp với các ban của HĐND tỉnh tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh thực hiện tự kiểm tra và gửi danh mục văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ.

Bên cạnh đó, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các huyện, thị xã, thành phố (cũ) tổ chức 235 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh tại 27 đơn vị bầu cử. Sau tiếp xúc cử tri, đã kịp thời phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại 8 kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh. Đã phục vụ các đại biểu chuyên trách HĐND tỉnh thực hiện tiếp công dân định kỳ 1 lần/tháng. Giai đoạn 2021-2025, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận 858 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Theo chỉ đạo, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã phân loại, xử lý và chuyển 425 đơn đến các cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu xem xét, giải quyết; lưu 433 đơn, đã giải quyết 344 đơn. Đồng thời, đã triển khai, ứng dụng phần mềm quản lý kiến nghị và xử lý đơn thư do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội cung cấp trong hoạt động dân nguyện.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu và tổ chức phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tiến hành điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc, kiện toàn bộ máy, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan. Hằng năm, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phát động các phong trào thi đua cụ thể, thiết thực nhằm động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đồng thuận, phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, đổi mới công tác tham mưu và tổ chức phục vụ, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh.

