Vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Trung Sơn từ 14 giờ ngày 10/7

Ngày 10/7, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa ban hành công văn về việc vận hành hồ chứa thủy điện Trung Sơn trên sông Mã từ 14 giờ ngày 10/7 nhằm bảo đảm thực hiện đúng Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã và chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ.

Ảnh: Tùng Lâm

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh thống nhất với đề nghị của Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn về việc vận hành điều tiết hồ chứa, thời gian bắt đầu từ 14 giờ ngày 10/7/2026, với tổng lưu lượng xả về hạ du 1.300m3/s. Đồng thời yêu cầu đơn vị vận hành điều tiết bảo đảm đến ngày 15/7/2026 mực nước hồ không vượt quá cao trình +150m theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã.

Trước đó, hồi 9 giờ ngày 10/7, mực nước thượng lưu hồ chứa thủy điện Trung Sơn ở cao trình +159,16m, gần đạt mực nước dâng bình thường (+160m); lưu lượng nước về hồ khoảng 925m3/s, tổng lưu lượng xả về hạ du 420m3/s.

Dự báo trong 24 giờ tới, lưu lượng nước về hồ dao động từ 1.000-1.300m3/s, vì vậy việc điều tiết hồ chứa là cần thiết để bảo đảm an toàn công trình và tuân thủ quy định vận hành trong mùa lũ.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn thường xuyên quan trắc, cập nhật diễn biến thời tiết, mưa lũ, mực nước, lưu lượng đến hồ và tại Trạm Thủy văn Lý Nhân để điều chỉnh chế độ vận hành phù hợp với tình hình thực tế.

Trước khi vận hành điều tiết, đơn vị quản lý hồ phải thông báo đến Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, các cơ quan khí tượng thủy văn, các đơn vị quản lý hồ chứa liên quan, chính quyền và Nhân dân khu vực hạ du để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn.

Đối với các hồ Thành Sơn, Bá Thước 1, Bá Thước 2 và Cẩm Thủy 1, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu vận hành với lưu lượng không lớn hơn lưu lượng nước đến hồ, đồng thời bảo đảm mực nước không vượt quá mực nước dâng bình thường.

UBND các xã, phường khu vực hạ du hồ chứa thủy điện Trung Sơn chủ động theo dõi tình hình, triển khai các phương án ứng phó phù hợp nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

LP