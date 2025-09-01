Vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng ở Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa

Đảng bộ Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa hiện có 62 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ. Những năm qua, đảng bộ đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp sát đúng, phù hợp với tình hình, từng bước đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty vượt qua khó khăn, phát triển ổn định, vững chắc, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động (NLĐ).

Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa tổ chức sinh nhật cho người lao động, tạo không khí vui vẻ, gắn kết và tăng cường tinh thần đoàn kết trong doanh nghiệp.

Ông Hồ Hữu Thiết, Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa, cho biết: "Xác định rõ vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng đối với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị, những năm qua, đảng bộ đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo doanh nghiệp, đánh giá đúng tình hình, xây dựng và ban hành nghị quyết của đảng bộ về các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu; xây dựng kế hoạch và những giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh của công ty. Với mục tiêu chất lượng phục vụ đặt lên hàng đầu, giữ vững thương hiệu Mai Linh, đảng bộ cùng ban giám đốc tập trung lãnh đạo, đổi mới mô hình sản xuất, kinh doanh, tinh gọn bộ máy quản lý, sắp xếp lại các phòng ban, đội xe, chi nhánh cho phù hợp với hoạt động của công ty. Đảng bộ, NLĐ và chủ doanh nghiệp đã xây dựng được chính sách xe hợp tác kinh doanh; đây là mô hình mới được đảng ủy chỉ đạo thành công, đưa NLĐ thực sự làm chủ phương tiện, làm chủ trong kinh doanh.

Đảng ủy Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa chỉ đạo, lãnh đạo công đoàn hàng năm phát động phong trào thi đua, như: “Lái xe an toàn, doanh thu cao”, “Lái xe trung thực, tận tụy với khách hàng”, “Mỗi lái xe là một hướng dẫn viên du lịch”, “Lái xe Mai Linh với văn hóa giao thông và an toàn về an ninh trật tự”... để tạo sự thuận tiện cũng như niềm tin cho khách hàng khi sử dụng các dịch vụ của Mai Linh Thanh Hóa. Bên cạnh đó, công ty thường xuyên đổi mới chú trọng áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý, kinh doanh như: Phối hợp với ngân hàng thanh toán cước phí qua thẻ; áp dụng định vị toàn cầu, phần mềm Mai Linh MLO; tổng đài 1055 gọi xe trên toàn quốc, đã đem lại nhiều kết quả trong sản xuất, kinh doanh, cũng như trong quản lý điều hành.

Công ty tập trung xây dựng “Doanh nghiệp văn hóa”, “Doanh nghiệp kiểu mẫu” gắn với xây dựng thương hiệu Mai Linh. Theo đó, cán bộ, đảng viên, NLĐ được học nội quy, quy chế của công ty, văn hóa nơi công sở, văn hóa khi tham gia giao thông, đã thay đổi nhận thức của NLĐ. Nhiều tài sản bỏ quên trên xe taxi đã được trả lại cho khách hàng, trong đó có những tài sản giá trị hàng trăm triệu đồng. Lái xe đã hỗ trợ cấp cứu hàng trăm vụ tai nạn giao thông trên đường, mang lại niềm tin của khách hàng, được Nhân dân trong và ngoài tỉnh đánh giá cao.

Lãnh đạo Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Với tinh thần khắc phục khó khăn, nỗ lực cố gắng của từng cán bộ, đảng viên, NLĐ, nhiệm kỳ 2020-2025, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa đã thu được nhiều kết quả quan trọng, tất cả các chỉ tiêu cơ bản đều đạt kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu 330 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước 25 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch. Các chế độ của NLĐ luôn được chi trả đầy đủ, theo đúng quy định của Nhà nước; thu nhập bình quân của NLĐ được cải thiện và nâng cao.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa còn chú trọng các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, các cuộc vận động do tỉnh và các ban, ngành phát động. Các dịp lễ, tết, công ty tặng hàng nghìn suất quà cho NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi và tàn tật, các cháu là con em cán bộ, nhân viên, NLĐ trong doanh nghiệp... Trong nhiệm kỳ qua, công ty đóng góp cho công tác an sinh xã hội, từ thiện 3,1 tỷ đồng.

Với những kết quả đã đạt được, nhiều năm liên tục, Đảng bộ Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và Bằng khen.

Bài và ảnh: Thanh Huê