Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận hơn 670 tỷ đồng ủng hộ đồng bào ảnh hưởng bởi cơn bão số 10

Chiều tối 2/10, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến và các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trực tiếp ủng hộ tại buổi lễ.

Dự buổi lễ, có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hà Thị Nga, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đọc lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, đồng chí Đỗ Văn Chiến nêu rõ: dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các cấp, ngành, địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ, từ sớm nhiều giải pháp phòng, chống, khắc phục, giảm thiểu thiệt hại về người và của trước thiên tai. Tuy nhiên, sự tàn phá của cơn bão số 10 (Bualoi) đã gây ra hậu quả, thiệt hại hết sức nghiêm trọng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát động ủng hộ.

Cũng theo đồng chí Đỗ Văn Chiến, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, dân quân tự vệ kịp thời tham gia sơ tán, cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân. Trong đó, nhiều tấm gương đã bất chấp nguy hiểm, vượt dòng nước lũ cứu người bị nạn, điển hình như đồng chí Bí thư Chi bộ thôn tại tỉnh Thanh Hóa đã không thể trở về khi tham gia phòng, chống bão, để lại sự thương xót sâu sắc trong lòng dân.

“Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin chia buồn sâu sắc với các gia đình có người thân gặp nạn; xin tri ân các lực lượng, nhất là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc đối với toàn thể nhân dân tại những khu vực chịu ảnh hưởng, thiệt hại do bão, lũ gây ra”, đồng chí xúc động nói.

Toàn cảnh buổi lễ.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tha thiết kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc ở Việt Nam... dành những tình cảm tốt đẹp, sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước hỗ trợ Nhân dân khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra, nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống của nhân dân.

Theo đó, với tinh thần “Nhường cơm sẻ áo”, người có của góp của, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều. Mức phấn đấu chung là mỗi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, người hưởng lương từ ngân sách nhà nước... giúp ít nhất một ngày lương trở lên; người lao động nên giúp một ngày thu nhập; đoàn viên, hội viên, thanh niên, hộ gia đình có mức sống từ trung bình trở lên tiết kiệm chi tiêu ủng hộ 50 nghìn đồng trở lên.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ từ đại diện các cơ quan, đơn vị.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Vận động Cứu trợ Trung ương cam kết sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch toàn bộ nguồn kinh phí vận động hỗ trợ, giúp đỡ cho đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 vừa qua.

Tại buổi lễ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận hơn 673 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà tiếp nhận ủng hộ từ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Dịp này, Ban Vận động cứu trợ Trung ương cũng đã công bố danh sách 17 tỉnh, thành phố nhận hỗ trợ đợt 1 từ nguồn cứu trợ Trung ương nhằm khắc phục hậu quả bão số 10. Tổng số tiền hỗ trợ là 265 tỷ đồng.

Trong đó, phân bổ cho 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị, mỗi tỉnh 30 tỷ đồng; 2 tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa, mỗi tỉnh 20 tỷ đồng; 3 tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, mỗi tỉnh 15 tỷ đồng; 6 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hưng Yên và 3 thành phố Hải Phòng, Huế và Đà Nẵng mỗi nơi 10 tỷ đồng.

Theo NDO