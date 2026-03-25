Ủy ban MTTQ tỉnh quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng; giao ban nắm tình hình Nhân dân và dư luận xã hội quý I năm 2026

Sáng 25/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng và hội nghị báo cáo viên, giao ban nắm tình hình Nhân dân, dư luận xã hội quý I năm 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, phường và các chức sắc, chức việc tôn giáo, người đứng đầu các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI; Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh; ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán nhấn mạnh: Hội nghị nhằm quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cùng các nghị quyết của Bộ Chính trị. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp, các chức sắc, chức việc tôn giáo và người đứng đầu các tổ chức thành viên nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới và định hướng lớn trong các văn kiện; góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và đồng thuận trong Nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội tùy vào tình hình thực tế để xây dựng chương trình hành động phù hợp với thực tiễn, sao cho dễ nhớ, dễ làm, dễ hiểu và có kết quả cao. Đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả, có chiều sâu, sáng tạo và nhân rộng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội theo Chương trình giám sát năm 2026 đã được phê duyệt; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp; tiếp tục cập nhật, hoàn thiện dữ liệu trên nền tảng “Mặt trận số”.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán đề nghị MTTQ các xã, phường tiếp tục triển khai các hoạt động vì người nghèo, trong đó tập trung rà soát, tổng hợp danh sách các hộ nghèo khó khăn về nhà ở; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận xã hội trong các tầng lớp Nhân dân, nhất là việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án lớn, trọng điểm, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy truyền đạt những nội dung trọng tâm các nghị quyết tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy truyền đạt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết số 79 ngày 6/1/2026 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80 ngày 7/1/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị; đồng thời cập nhật tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương thông qua Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã thông qua Dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phan Nga